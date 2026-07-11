Defensoría reveló que más de 11.000 personas han sido afectadas por la violencia en el sur de Bolívar

Más de 11.000 personas han sufrido las consecuencias de la violencia en el sur de Bolívar durante los últimos meses. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que documentó 22 emergencias humanitarias entre mayo y septiembre de 2026, relacionadas principalmente con desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades.



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La preocupación volvió a tomar fuerza tras el ataque con explosivos contra el cantón militar del Ejército Nacional en Santa Rosa del Sur, ocurrido mientras las autoridades adelantaban un consejo de seguridad en la Alcaldía, convocado por el asesinato de tres personas el día anterior.

¿Cuáles son las cifras que revela la Defensoría?

Según el reporte, las 22 emergencias humanitarias registradas en cinco meses afectaron al menos a 11.135 personas, correspondientes a 4.939 familias de diferentes municipios del sur de Bolívar.

Los principales hechos documentados fueron desplazamientos forzados masivos y confinamientos, una situación que ha limitado la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en las zonas rurales.

A esto se suman otros factores que agravan la crisis: presencia de minas antipersonal, restricciones para movilizarse por los territorios, dificultades para abastecerse de alimentos y medicamentos e interrupciones de las actividades educativas.

¿Qué grupos armados se disputan el territorio?

Detrás de este panorama están las confrontaciones entre el ELN, el Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Los enfrentamientos se concentran particularmente en la Serranía de San Lucas y estarían relacionados con la disputa por el control territorial, las rentas de la minería y los corredores estratégicos.

Pero la violencia no solo ha golpeado a las comunidades rurales. También se han presentado ataques reiterados contra instalaciones de la Fuerza Pública.

En Arenal, la estación de Policía fue atacada el 29 de marzo y nuevamente el 11 de julio de 2026. Posteriormente, el 19 de agosto, la estación de Norosí fue blanco de drones explosivos y ráfagas de fusil, en un hecho que dejó ocho policías heridos y puso en riesgo a estudiantes de una institución educativa cercana.

Defensoría pide acciones urgentes para evitar más afectaciones

Frente a este escenario, el organismo recordó que Santa Rosa del Sur está incluido en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe más reciente de seguimiento fue publicado en agosto de 2026.

Sin embargo, advirtió que, pese al agravamiento de los riesgos, todavía no se ha convocado la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

Por esta razón, pidió al Ministerio del Interior convocar urgentemente esta instancia para revisar las recomendaciones pendientes y coordinar medidas de prevención y protección.

También hizo un llamado a las autoridades locales y nacionales para proteger a los habitantes, verificar posibles desplazamientos y garantizar la atención humanitaria a las familias afectadas.

Finalmente, solicitó a la Fiscalía esclarecer los homicidios registrados en el municipio y los ataques contra instalaciones militares, así como identificar a los responsables.