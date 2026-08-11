Revelan parte médico de militares heridos tras atentado terrorista contra cantón militar en Bolívar

Dos uniformados del Ejército Nacional permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de resultar gravemente heridos durante el atentado terrorista perpetrado este 7 de noviembre contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar.

Parte médico de soldados heridos tras atentado en Bolívar

Así lo confirmó la ESE Hospital Universitario de Santander (HUS), institución que recibió a ocho uniformados lesionados en medio de la emergencia y que activó sus servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios para atender a las víctimas.

De acuerdo con el comunicado oficial, los militares, cuyas edades oscilan entre los 19 y los 32 años, fueron trasladados al centro asistencial desde aproximadamente las 4:20 de la tarde. Ante la gravedad de la situación, el hospital dispuso un equipo multidisciplinario y convocó al personal médico disponible para garantizar una atención especializada.

“La ESE Hospital Universitario de Santander informa que, ante el acto terrorista ocurrido el día 7 de noviembre contra el cantón militar ubicado en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y atendiendo las directrices de la Gobernación de Santander, como principal centro médico público de alta complejidad del nororiente colombiano, activó su disponibilidad médica, quirúrgica y hospitalaria para recibir a los heridos”.

Dos militares fueron sometidos a cirugías de urgencia

Entre los uniformados atendidos, dos requirieron intervenciones quirúrgicas inmediatas y continúan bajo vigilancia médica en la unidad de cuidados intensivos.

Uno de ellos, de 19 años, fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria y, según el reporte más reciente, presenta una evolución estable. El segundo paciente, de 32 años, necesitó transfusiones de sangre y maniobras de reanimación. Su condición continúa siendo delicada y permanece con pronóstico reservado.

Los demás militares siguen recibiendo atención hospitalaria, de acuerdo con las lesiones que presentaron y su evolución clínica.

El Hospital Universitario de Santander manifestó su solidaridad con los uniformados afectados, sus familias, el Ejército Nacional y los habitantes de Santa Rosa del Sur y reiteró que mantiene habilitada su capacidad asistencial para recibir a otras personas que eventualmente necesiten ser trasladadas como consecuencia del ataque.

“La ESE HUS expresa su solidaridad con los afectados, sus familias, el Ejército Nacional y los habitantes del municipio de Santa Rosa del Sur. La institución continúa en disponibilidad para recibir y atender a otros pacientes que requieran ser trasladados como consecuencia de este acto terrorista”, finaliza el documento.