Luto en el vallenato: murió otro integrante de la agrupación de Kbeto Zuleta

La agrupación de Kbeto Zuleta enfrenta una nueva pérdida. Radamel Uribe Navarro, corista y primera voz del conjunto vallenato, falleció este domingo 8 de noviembre en Valledupar, donde permanecía hospitalizado por las graves lesiones que sufrió cuando el bus en el que viajaba cayó al río Ariguaní, el pasado 26 de octubre.

La noticia fue confirmada por Esteban Alberto Bolaño, mánager de la agrupación, quien despidió al músico con un mensaje publicado tras conocerse su muerte.

Mi Rada querido, ve con Dios, gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos, expresó el representante.

Uribe Navarro había sido trasladado a una clínica de alta complejidad en Valledupar después del accidente. Pese a la atención médica recibida, no logró recuperarse de las lesiones ocasionadas por el siniestro.

Su fallecimiento representa la tercera muerte entre los integrantes de la agrupación que se movilizaban en el vehículo. La noticia vuelve a enlutar al vallenato y aumenta la preocupación por las consecuencias de una emergencia que también dejó varios músicos heridos.

¿Quiénes son los músicos de Kbeto Zuleta que murieron?

Antes de confirmarse la muerte de Radamel Uribe, el accidente ya había cobrado la vida de otros dos integrantes del conjunto.

En el lugar del siniestro fallecieron Geovanni Lobo, quien también se desempeñaba como corista, y Harold Santana, guitarrista de la agrupación. Ambos murieron cuando el autobús terminó en las aguas del río Ariguaní.

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Con la partida de Uribe, son tres los músicos que han perdido la vida como consecuencia del accidente. El grupo, sus compañeros y los seguidores del género vallenato recibieron una nueva noticia dolorosa casi dos semanas después de la tragedia.

¿Cómo ocurrió el accidente del bus de Kbeto Zuleta?

El siniestro se registró hacia las 4:00 de la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el autobús que transportaba a los músicos cayó desde un puente al río Ariguaní, en el corredor vial entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar.

La agrupación regresaba de una presentación en Sincelejo, Sucre, donde Kbeto Zuleta había compartido escenario con Elder Dayán Díaz. Tras la caída del vehículo, habitantes de la zona participaron en las labores de rescate y ayudaron a sacar a los sobrevivientes del cauce.

El accidente dejó inicialmente dos personas fallecidas y más de 20 heridas. Ahora, con la muerte de Radamel Uribe, el balance de víctimas mortales asciende a tres integrantes de la agrupación.

Mientras el vallenato lamenta esta nueva pérdida, Kbeto Zuleta continúa su proceso de recuperación bajo atención médica en Barranquilla.