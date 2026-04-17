Primicia | Esto dice la nueva solicitud de circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González

Noticias RCN conoció en primicia el documento con el que la Fiscalía General de la Nación solicitó la emisión de una circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González. El contenido expone graves señalamientos por presuntos hechos de corrupción administrativa ocurridos entre 2023 y 2024, en los que se le vincula con el direccionamiento de millonarios recursos públicos.

De acuerdo con el documento, la solicitud a Interpol incluye tres delitos, entre ellos lavado de activos, lo que refuerza la gravedad del caso. Las autoridades sostienen que existen elementos que justificarían la búsqueda internacional del exfuncionario.

Detalles del documento de la circular roja de Interpol

La solicitud señala que Carlos Ramón González Merchán presuntamente ordenó la entrega de 4.000 millones de pesos a Olmedo López. Estos recursos, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para el pago de coimas o dádivas a altos funcionarios del Estado colombiano.

En el documento se especifica que el dinero tendría origen en contratación pública irregular. Además, el texto detalla que los pagos ilegales habrían sido realizados con el objetivo de influir en decisiones de alto nivel dentro del Estado.

Delitos imputados y alcance de la investigación

La Fiscalía incluyó en la solicitud de circular roja los delitos de corrupción administrativa, cohecho y lavado de activos. El documento también resalta que los hechos investigados se relacionan con proyectos políticos del gobierno del presidente Gustavo Petro..

Cabe recordar que esta solicitud de la Fiscalía se radicó luego de que la Interpol decidiera desestimar la circular roja de Interpol que existía previamente sobre el exdirector del Dapre, quien actualmente se encuentra en Nicaragua.