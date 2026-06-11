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ELN volvió a amenazar a conductores de camiones recolectores y los obligó a regresar a Popayán

En lo que va de 2026 se han registrado tres ataques en contra de los camiones recolectores de la basura que sirven a Popayán.

Foto: Noticias RCN
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Noticias RCN

junio 11 de 2026
04:02 p. m.
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Nuevamente, los conductores de camiones recolectores de basura en Popayán son víctimas de intimidaciones y amenazas a manos de sujetos armados que dicen ser parte del ELN.

La denuncia más reciente se conoció en el transcurso del jueves 11 de junio, cuando uno de los conductores de la empresa de aseo de la capital del departamento del Cauca compartió un video en el que advierte:

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“Me salieron unas siete personas del ELN en La Yunga, (y me dijeron) que no bajemos (los operarios de aseo), que evitemos muertes o camiones incinerados”.

Ocurrió llegando al relleno sanitario Los Picachos; sin embargo, el suyo y otros vehículos recolectores se vieron obligados a dar vuelta y regresar a Popayán, ante las amenazas de muerte e incineración de los camiones prestadores del servicio.

Amenazas se han convertido en un problema para los habitantes de Popayán y otros 16 municipios:

Los ataques contra camiones recolectores en la vía que conduce al relleno sanitario Los Picachos han sido recurrentes durante gran parte del 2026.

En los primeros casos de los que se tiene registro, dos camiones fueron incinerados por hombres que dijeron ser integrantes del ELN y, en un tercer ataque, otros dos camiones fueron atacados con fusil en medio de la carretera.

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Por suerte, conductores y operarios han logrado resguardarse al interior de los vehículos y mantenerse a salvo; sin embargo, el miedo aumenta entre los trabajadores de la empresa de aseo, lo que podría generar una crisis sanitaria en Popayán y otros 16 municipios del departamento del Cauca.

Desde la empresa Urbaser alertaron que “la protección y el cuidado que se requiere para poder continuar prestando el servicio no ha sido suficiente”; sin embargo, han seguido trabajando, entendiendo “que una manera de construir país y civilidad es mantenerse firme frente a este tipo de situaciones”.

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