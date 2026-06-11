El gesto de Shakira que se hizo viral después de su show en el estadio Azteca

La inauguración del Mundial 2026 dejó imágenes memorables tanto dentro como fuera del escenario principal. Una de las protagonistas de la jornada fue Shakira, quien volvió a captar la atención de millones de espectadores con una presentación que hizo parte de la ceremonia de apertura celebrada en el estadio Azteca de Ciudad de México.

La artista barranquillera fue una de las figuras centrales del espectáculo previo al partido inaugural del torneo y recibió una ovación de los asistentes que llenaron por completo el histórico escenario deportivo. Su actuación fue seguida por aficionados de distintos países y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Sin embargo, una vez finalizada su participación musical, ocurrió una situación inesperada que terminó generando tanta conversación como su propio show. Cuando se dirigía hacia la zona de vestuarios, la cantante escuchó un merengue que sonaba en el ambiente y decidió detenerse por unos segundos para disfrutar del momento.

Un baile espontáneo que conquistó las redes

Lejos de las cámaras principales de la transmisión, Shakira protagonizó una escena que reflejó la naturalidad y energía que la han caracterizado a lo largo de su carrera. La cantante tomó de la mano a uno de los integrantes del equipo de logística que se encontraba cerca de su recorrido y comenzó a bailar al ritmo de la música.

Las imágenes fueron registradas por varios asistentes y miembros de la organización, quienes compartieron los videos en diferentes plataformas digitales. En cuestión de minutos, las publicaciones comenzaron a multiplicarse y el momento se volvió viral entre los seguidores de la artista y los aficionados que seguían los acontecimientos relacionados con la Copa del Mundo.

La reacción positiva de los usuarios no tardó en aparecer. Muchos destacaron la espontaneidad de la colombiana y la forma en que aprovechó unos segundos para compartir con las personas que trabajaban detrás de la organización del evento.

¿Por qué el momento generó tanta repercusión?

Más allá del baile, el episodio llamó la atención porque ocurrió justo después de una de las presentaciones más importantes de la jornada. Mientras miles de personas aún comentaban el espectáculo inaugural, el gesto de Shakira ofreció una imagen diferente, más cercana y relajada, lejos de los reflectores del escenario principal.

El video comenzó a circular rápidamente en distintas redes sociales y fue compartido por usuarios de varios países, convirtiéndose en uno de los contenidos más vistos relacionados con la inauguración del Mundial. Para muchos aficionados, el momento representó una muestra de la conexión de la artista con la música y con el ambiente festivo que rodeó el inicio del campeonato.

La jornada terminó siendo redonda para los anfitriones de la ceremonia. En el terreno de juego, México celebró una victoria por 2-0 en el partido inaugural, mientras que fuera de la cancha uno de los videos más comentados de la noche tuvo como protagonista a una de las artistas colombianas más reconocidas del mundo.