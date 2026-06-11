México ganó sin problema en la apertura del Mundial 2026: vea los goles y el resumen

La Copa Mundial de la FIFA 2026 abrió oficialmente sus emociones este jueves 11 de junio con un escenario a la altura de la ocasión. Un estadio Azteca completamente lleno fue testigo del triunfo de México sobre Sudáfrica en el primer partido del certamen, resultado que permitió a los locales iniciar con paso firme su camino en la máxima cita del fútbol internacional.

La expectativa alrededor del encuentro era enorme. Miles de aficionados llegaron desde tempranas horas para acompañar a la selección mexicana en una jornada histórica, mientras millones de espectadores siguieron la transmisión desde diferentes rincones del planeta. El compromiso marcó el comienzo de una nueva edición del evento deportivo más visto en el mundo y no decepcionó en cuanto a emociones.

México asumió el protagonismo desde los primeros minutos y encontró recompensa gracias a la efectividad de sus principales figuras ofensivas. Julián Quiñones abrió el camino para los anfitriones, mientras que Raúl Jiménez amplió la diferencia y terminó de encaminar una victoria que fue celebrada con entusiasmo por la afición presente en las tribunas.

Un partido intenso y con varias incidencias

Más allá de los goles, el compromiso también estuvo marcado por momentos de alta tensión. El duelo se fue tornando cada vez más físico a medida que avanzaron los minutos, situación que obligó a la intervención constante del cuerpo arbitral.

La intensidad terminó reflejada en las tarjetas rojas mostradas durante el encuentro. Por el lado de Sudáfrica fueron expulsados Sithole y Zwane, dejando a su equipo en una situación compleja durante el tramo final del compromiso. México tampoco terminó con once jugadores sobre el terreno de juego, ya que César Montes vio la tarjeta roja en el tiempo de reposición.

Las expulsiones añadieron un componente extra a un partido que ya estaba cargado de presión por tratarse del juego inaugural de la Copa del Mundo. Pese a ello, la selección mexicana logró administrar la ventaja y asegurar sus primeros tres puntos en el torneo.

¿Qué sigue para ambas selecciones?

Con este resultado, México inicia el campeonato con confianza y enfoca ahora su atención en el siguiente desafío de la fase de grupos. Su próximo rival será Corea del Sur, un compromiso que podría resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Sudáfrica, por su parte, tendrá la necesidad de recuperarse rápidamente para mantenerse con opciones de clasificación. El conjunto africano buscará corregir errores y sumar frente a República Checa en su próxima presentación.

De esta manera, el Mundial 2026 comenzó con un ambiente de fiesta, un estadio histórico como escenario principal y una victoria local que hizo vibrar a los aficionados mexicanos. El torneo apenas da sus primeros pasos, pero ya dejó imágenes memorables y emociones que anticipan una competencia cargada de intensidad en las próximas semanas.