Exministra Buitrago no se guardó nada y lanzó duros reproches a la paz total del gobierno Petro

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago cuestionó severamente la paz total del gobierno de Gustavo Petro, señalando que la estrategia careció de verificación efectiva del sometimiento de estructuras criminales.

RELACIONADO Estados Unidos pidió extradición de alias Araña por narcotráfico

“La paz total exige actos comprobables de sometimiento y en este caso no hubo, en muchos casos no hubo esta verificación. Simplemente se sentaban a la mesa, suspendían las órdenes y seguían delinquiendo”, afirmó.

Buitrago dio el visto bueno para extraditar a ‘Araña’

Buitrago abordó específicamente el caso de alias Araña, cuya extradición había sido aprobada por ella cuando era ministra de Justicia; pero posteriormente fue condicionada por el gobierno.

Esa persona tenía pruebas suficientes de que seguía delinquiendo en un crimen multifactorial. Era necesaria su extradición.

La exministra reveló que recibió presiones para suspender el proceso, incluyendo un concepto negativo del entonces comisionado de paz. Con el cambio de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición.

Sobre los anunciados cambios en las cárceles, Buitrago respaldó la llegada de militares y policías retirados a direcciones y subdirecciones carcelarias: “Que se tome conciencia del manejo del control, normas y las reglas penitenciarias”.

Sin embargo, recalcó que el nombramiento político es la raíz los problemas de corrupción carcelaria, por lo que debe ser el foco para erradicar.

¿Qué piensa la exministra de los cambios en las cárceles?

“Lo que se debe acabar es el nombramiento político. Lo que se debe acabar es que se nombre a una persona por ser amiga, hermana o pariente de un político. Creo que esto abrió la puerta también a muchos problemas en los centros carcelarios y penitenciarios”, sostuvo.

Buitrago explicó que la corrupción en las cárceles tiene tres niveles: la intromisión de áreas gubernamentales o políticas ajenas al sistema, la permisión de privilegios a ciertos reclusos y la falta de estructura disciplinaria.

Las tres variables entonces desembocan que los reclusos puedan tener elementos prohibidos, visitas en horarios no autorizados, adecuar celdas y vivir con las comodidades que deseen.