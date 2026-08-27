“A veces duermo en la calle”: la triste realidad de los 18 mil adultos mayores abandonados en Bogotá

En Bogotá, miles de personas llegan a la vejez sin una familia que las acompañe, sin ingresos suficientes y, en algunos casos, sin siquiera un lugar estable donde dormir.

El Distrito tiene identificados cerca de 18.000 adultos mayores en condición de abandono, una situación que puede presentarse tanto en las calles como en viviendas, centros médicos u otros espacios donde las personas terminan sin una red que responda por su cuidado.

Detrás de esta cifra hay historias marcadas por pérdidas familiares, dificultades económicas, consumo de sustancias, violencia y rupturas que terminaron alejando a estas personas de quienes deberían acompañarlas.

María Rubiela vive su día a día vendiendo encendedores

Una de esas historias es la de María Rubiela, una mujer mayor que vive una rutina marcada por la incertidumbre.

Con dificultad logra explicar dónde vivía su familia. Recuerda que sus familiares estarían en el sector de San Francisco, en la zona de la Loma, pero ni siquiera tiene certeza de si continúan allí.

María Rubiela fue encontrada en el barrio Ricaurte, caminando por las calles en busca de dinero. Ese día no había logrado vender ninguno de los encendedores que utiliza para conseguir algunos ingresos.

Su objetivo diario es reunir alrededor de $10.000 para comer y conseguir dónde pasar la noche.

En ocasiones duerme en la calle. Cuando logra reunir algo de dinero, puede pagar una habitación en un establecimiento de hospedaje del centro.

A veces duermo en la calle, pero yo he pagado $30.000 pesos. Cinco días cuando consigo la plata, allá me la prestan o me la fían.

Su historia es apenas una de las miles que se encuentran en Bogotá.

¿El abandono de un adulto mayor también es responsabilidad de la familia?

Para el Distrito, esta problemática no puede entenderse únicamente como una situación de pobreza o falta de vivienda. También existe una responsabilidad familiar frente al cuidado de las personas mayores.

Roberto Angulo, secretario distrital de Integración Social, explicó que el abandono constituye un incumplimiento de las obligaciones establecidas por la ley.

El funcionario comparó la gravedad de dejar desprotegido a un adulto mayor con la situación de un niño que queda sin cuidado, debido a que ambos requieren protección y acompañamiento.

La Constitución establece responsabilidades de protección hacia quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y la familia tiene un papel fundamental en ese cuidado.

¿Qué hará el Distrito con los 18.000 adultos mayores identificados?

Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Integración Social prepara un plan piloto dirigido a adultos mayores en situación de abandono.

La estrategia pretende salir en búsqueda de estas personas, identificarlas y establecer qué tipo de protección necesita cada una.

El objetivo es acercarlas a los servicios sociales disponibles y acompañarlas durante una etapa de la vida que puede estar acompañada de mayores necesidades físicas, económicas y emocionales.

¿Qué historias hay detrás de quienes llegan a los servicios del Distrito?

En los servicios transitorios de Integración Social también aparecen historias diferentes, pero atravesadas por un elemento común: personas mayores que, por distintas circunstancias, terminaron perdiendo su hogar, sus ingresos o el contacto con sus familias.

Está, por ejemplo, el caso de René Aguilar, quien perdió a su esposa hace varios años y posteriormente sufrió la muerte de su hijo en un accidente de motocicleta.

Mi esposa murió hace muchos años y mi hijo se mató en una moto también.

Otra adulta mayor contó que comenzó a consumir sustancias alrededor de los 22 años y recordó que una de las experiencias más difíciles durante su vida en la calle fue enfrentar el maltrato psicológico.

Son historias que muestran que no existe una sola causa detrás del abandono. En algunos casos está relacionado con pérdidas familiares; en otros, con problemas económicos, consumo de sustancias, violencia o la ruptura de los vínculos que alguna vez funcionaron como red de apoyo.