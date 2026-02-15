Messi sorprendió con su romanticismo: este fue el regalo para su esposa en San Valentín

La influencer rosarina Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales al compartir detalles de la celebración del Día de San Valentín junto a su esposo, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi. La pareja, una de las más mediáticas del mundo del deporte, mostró un momento íntimo y romántico durante la noche del 14 de febrero.

A través de sus historias y publicaciones, Antonela dejó ver algunos fragmentos de la velada, en la que ambos lucieron elegantes y disfrutaron de una cena en un exclusivo restaurante. Las imágenes reflejaron un ambiente sofisticado, con una decoración sobria y un estilo clásico, en línea con las celebraciones de esta fecha especial para las parejas.

Una cena elegante para celebrar el amor

En las primeras fotografías compartidas por Roccuzzo, se observa a la pareja posando sonriente y con atuendos formales, lo que llamó la atención de sus más de 30 millones de seguidores. Messi apareció con un estilo elegante, mientras Antonela lució un vestido acorde con la ocasión, en una escena que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios.

La publicación fue interpretada por muchos fanáticos como una muestra más de la sólida relación que mantienen desde hace años. Ambos se conocen desde la infancia en la ciudad de Rosario y han construido una historia juntos que combina la vida familiar con la carrera deportiva del futbolista, actualmente figura del Inter Miami.

El regalo que sorprendió a sus seguidores

Horas después de mostrar la cena, Antonela compartió otra imagen que se volvió viral: un enorme oso de peluche que, según la publicación, fue el regalo de Messi por San Valentín. En la fotografía, la influencer posa junto al muñeco, cuyo tamaño resalta al compararlo con su estatura.

El detalle fue interpretado por los seguidores como un gesto romántico y espontáneo del futbolista, quien suele mantener un perfil discreto fuera de las canchas. La publicación generó miles de comentarios en cuestión de minutos, con mensajes de admiración y felicitaciones para la pareja.

Así, en medio de la temporada deportiva y los compromisos profesionales, Messi y Antonela mostraron un momento personal que conectó con millones de personas en todo el mundo, dejando una postal romántica que rápidamente se convirtió en tendencia durante la jornada de San Valentín.