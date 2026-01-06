“No se ha demostrado que haya ocurrido alguna anomalía”: procurador Eljach sobre las elecciones

La contienda del domingo 31 de mayo, con las elecciones de primera vuelta, se desarrolló en condiciones óptimas a nivel nacional, acorde a los balances proporcionados por las autoridades.

Casi 24 millones de colombianos acudieron a las urnas. La primera vuelta dejó a Abelardo de la Espriella como ganador y el segundo puesto quedó para Iván Cepeda. Ambos se verán las caras en segunda vuelta.

¿Por qué el presidente Petro y Cepeda no aceptaron los resultados?

A pesar del ambiente de tranquilidad presente en la jornada, la polémica llegó con el mensaje del presidente Gustavo Petro, quien no reconoció las elecciones y puso sobre la mesa sospechas acerca de supuestas irregularidades.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada”, aseguró el jefe de Estado al cuestionar que supuestamente hubo 800 mil cédulas agregadas al censo en la última semana.

Asimismo, Cepeda no reconoció los resultados y también se refirió a las presuntas irregularidades.

Un día después, este lunes 1 de junio, el procurador Gregorio Eljach lleva a cabo la visita a Corferias en Bogotá con las comisiones escrutadoras. La conclusión de los jurados es que no ha habido ninguna reclamación ni irregularidad.

¿Qué dijo el procurador general?

En diálogo con Noticias RCN, Eljach señaló que el trabajo ha sido rápido y efectivo con el consolidado de los hallazgos. Destacó la presencia de los testigos, comisiones escrutadoras, Registraduría y organismos de control.

“Muy poquitas reclamaciones, ha sido una nota predominante y las que han presentado han sido resueltas en el momento oportuno. Ya están haciendo los cierres”; sostuvo.

Con respecto a las palabras del presidente, el procurador enfatizó que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) son las únicas entidades para determinar la validez o no de los sufragios.

En caso de que alguien no los valide, hay mecanismos en la rama judicial: “Nadie puede negarse sin ser candidato o campaña de un candidato. Se hizo bien y no se ha demostrado que haya ocurrido ninguna anomalía o actividad que manche el proceso transparente”.