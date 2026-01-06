CANAL RCN
Deportes

FCF se pronunció sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol se pronunció sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia ante la controversia en las elecciones.

Selección
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 01 de 2026
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un pronunciamiento oficial luego de la controversia que se desató alrededor del uso de la camiseta de la selección Colombia durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo, una fecha marcada por una alta participación ciudadana y por la importancia histórica del proceso presidencial.

Miles de colombianos acudieron a las urnas vistiendo la camiseta amarilla como una expresión de identidad nacional, orgullo deportivo y sentimiento patriótico. Sin embargo, el debate tomó fuerza en el plano político después de que Abelardo de la Espriella, vencedor de la primera vuelta presidencial, invitara públicamente a los ciudadanos a utilizar la indumentaria de la selección.

Colombia vs. Costa Rica: posible XI titular en la despedida de la selección
RELACIONADO

Colombia vs. Costa Rica: posible XI titular en la despedida de la selección

La iniciativa generó críticas desde el otro sector de la contienda electoral. Iván Cepeda cuestionó el mensaje y solicitó un pronunciamiento formal de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso del símbolo deportivo en medio del ambiente político.

¿Puede la Federación limitar el uso de la camiseta?

Ante el debate, la Federación aclaró varios puntos sobre sus competencias legales y el alcance de su autoridad frente al uso de la camiseta de la selección nacional.

La entidad explicó que no actúa como distribuidora oficial de la prenda y recordó que cualquier ciudadano puede adquirirla libremente a través de los canales autorizados por Adidas, marca encargada de su comercialización.

Además, precisó que históricamente ha tomado medidas legales cuando terceros han empleado la camiseta o elementos asociados a la selección con objetivos comerciales que desconocen los derechos de patrocinadores y marcas vinculadas al organismo.

🔴Colombia vs. Costa Rica, amistoso internacional: hora y canal para ver EN VIVO
RELACIONADO

🔴Colombia vs. Costa Rica, amistoso internacional: hora y canal para ver EN VIVO

No obstante, la Federación subrayó que, en situaciones ajenas al ámbito comercial, no cuenta con facultades legales para impedir que una persona utilice una prenda que está disponible legalmente en el mercado.

El llamado a mantener el fútbol lejos de la confrontación política

Más allá de las precisiones jurídicas, el comunicado dejó clara una posición institucional sobre el simbolismo de la camiseta de la selección Colombia y su lugar dentro de la sociedad.

La Federación reiteró que en distintas oportunidades ha pedido que sus distintivos, símbolos y marcas permanezcan ligados al escenario deportivo y no sean empleados con propósitos distintos a ese entorno.

En su mensaje, lamentó que la camiseta, asociada históricamente con valores como la disciplina, el trabajo colectivo, el esfuerzo y los logros deportivos, termine involucrada en controversias externas al fútbol.

Monumental banderazo de la hinchada de Colombia antes del duelo de despedida ante Costa Rica
RELACIONADO

Monumental banderazo de la hinchada de Colombia antes del duelo de despedida ante Costa Rica

Asimismo, hizo una invitación explícita a mantener al margen de los debates electorales tanto a la Federación como a la selección, sus jugadores y los símbolos que rodean al combinado nacional.

La postura concluyó con un mensaje orientado a la unidad: la selección Colombia, según expresó la entidad, representa un punto de encuentro para millones de personas y no debería convertirse en un nuevo elemento de polarización dentro de la contienda política que vive el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia vs. Costa Rica: posible XI titular en la despedida de la selección

Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia recibió capacitación de Wilmar Roldán e Imar Machado

Mundial de fútbol

¿Qué partidos del Mundial se jugarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta Presidencial?

Otras Noticias

Superintendencia de Transporte

Conductores se salvarían de más fotomultas en el país: SuperTransporte abre nueva investigación a 12 organismos de tránsito

Estos son los puntos que tendrían irregularidades.

Aerocivil

Cuatro muertos deja accidente de avioneta en Meta

La aeronave cubría la ruta entre Villavicencio y La Macarena cuando sufrió un accidente durante la fase de despegue.

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio rompió el silencio y reveló por cuál candidato votará en la segunda vuelta presidencial

Petróleo

Petróleo se dispara por tensión entre EE. UU. e Irán

Salud mental

Las señales silenciosas del agotamiento emocional