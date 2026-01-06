FCF se pronunció sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un pronunciamiento oficial luego de la controversia que se desató alrededor del uso de la camiseta de la selección Colombia durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo, una fecha marcada por una alta participación ciudadana y por la importancia histórica del proceso presidencial.

Miles de colombianos acudieron a las urnas vistiendo la camiseta amarilla como una expresión de identidad nacional, orgullo deportivo y sentimiento patriótico. Sin embargo, el debate tomó fuerza en el plano político después de que Abelardo de la Espriella, vencedor de la primera vuelta presidencial, invitara públicamente a los ciudadanos a utilizar la indumentaria de la selección.

La iniciativa generó críticas desde el otro sector de la contienda electoral. Iván Cepeda cuestionó el mensaje y solicitó un pronunciamiento formal de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el uso del símbolo deportivo en medio del ambiente político.

¿Puede la Federación limitar el uso de la camiseta?

Ante el debate, la Federación aclaró varios puntos sobre sus competencias legales y el alcance de su autoridad frente al uso de la camiseta de la selección nacional.

La entidad explicó que no actúa como distribuidora oficial de la prenda y recordó que cualquier ciudadano puede adquirirla libremente a través de los canales autorizados por Adidas, marca encargada de su comercialización.

Además, precisó que históricamente ha tomado medidas legales cuando terceros han empleado la camiseta o elementos asociados a la selección con objetivos comerciales que desconocen los derechos de patrocinadores y marcas vinculadas al organismo.

No obstante, la Federación subrayó que, en situaciones ajenas al ámbito comercial, no cuenta con facultades legales para impedir que una persona utilice una prenda que está disponible legalmente en el mercado.

El llamado a mantener el fútbol lejos de la confrontación política

Más allá de las precisiones jurídicas, el comunicado dejó clara una posición institucional sobre el simbolismo de la camiseta de la selección Colombia y su lugar dentro de la sociedad.

La Federación reiteró que en distintas oportunidades ha pedido que sus distintivos, símbolos y marcas permanezcan ligados al escenario deportivo y no sean empleados con propósitos distintos a ese entorno.

En su mensaje, lamentó que la camiseta, asociada históricamente con valores como la disciplina, el trabajo colectivo, el esfuerzo y los logros deportivos, termine involucrada en controversias externas al fútbol.

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Asimismo, hizo una invitación explícita a mantener al margen de los debates electorales tanto a la Federación como a la selección, sus jugadores y los símbolos que rodean al combinado nacional.

La postura concluyó con un mensaje orientado a la unidad: la selección Colombia, según expresó la entidad, representa un punto de encuentro para millones de personas y no debería convertirse en un nuevo elemento de polarización dentro de la contienda política que vive el país.