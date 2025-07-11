Procuraduría acusa a exdirectores de la UNGRD por fallas en la reconstrucción de Mocoa

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez (2022–2023) y Eduardo José González Angulo (2018–2022), por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa, en el departamento del Putumayo.

De acuerdo con el Ministerio Público, el proyecto —financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 185.093 millones de pesos— presentó deficiencias que habrían afectado su desarrollo, generando retrasos significativos y la suspensión o no inicio de varios contratos.

Según la Procuraduría, los exdirectores omitieron realizar las gestiones necesarias para reencauzar el proyecto, remover los obstáculos surgidos y garantizar su culminación. Esta falta de acción habría impedido que las obras de mitigación del riesgo avanzaran como estaba previsto, pese a tratarse de un plan clave tras las graves inundaciones de 2017 y 2018 que afectaron al municipio.

En total, el proyecto contemplaba la ejecución de 17 contratos de obra y 11 de interventoría, con el objetivo de desarrollar 56 obras de mitigación. Sin embargo, a la fecha, el proyecto no ha sido finalizado, según precisó el órgano de control.

¿Nuevos problemas para Olmedo López por casos de la UNGRD?

Por estos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de Olmedo de Jesús López como una falta gravísima cometida con culpa gravísima, mientras que Eduardo José González Angulo habría incurrido en una falta gravísima con culpa grave.

La investigación continúa bajo la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, que busca determinar las responsabilidades disciplinarias derivadas de este caso.