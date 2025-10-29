Inicia la etapa de juicio contra Iván Name y Andrés Calle en la Corte Suprema, por caso UNGRD

Noticias RCN conoció que ya inicia formalmente en la Corte Suprema de Justicia, la etapa de juicio en contra de los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, ambos vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD.

Altas fuentes confirman que el proceso ya llegó a la Sala de Primera Instancia, en donde se estudiarán a fondo las pruebas que los vinculan con el supuesto recibimiento de dádivas a cambio de pasar las reformas sociales del gobierno en el legislativo.

El caso de los excongresistas fue asignado al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Juzgamiento.

Con esto, inicia una de las etapas más importantes del proceso, en la que además, en los próximos días, se decretarán una serie de pruebas relacionadas con los señalamientos contra Name y Calle.

Corte tendría pruebas de que Name y Calle aceptaron sobornos

En un documento de cinco páginas conocido por Noticias RCN, la Sala de Instrucción pidió a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, iniciar la etapa de juicio contra Iván Name y Andrés Calle, luego de dejar en firme la acusación.

“Se llamó a responder en juicio criminal al senador de la República Iván Leónidas Name y al representante a la Cámara Andrés Calle. Además, advierte que los acusados Name y Calle se encuentran con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión La Picota, y a partir de la fecha quedan a su disposición en dicho centro carcelario”, señala el documento.

De manera preliminar para la Corte, habría pruebas de que el expresidente del Senado recibió el dinero enviado a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, en dos pagos; y que, de la misma forma, Andrés Calle aceptó mil millones de pesos para facilitar el trámite de las reformas pensional y de salud.

El magistrado Caldas será el encargado de adelantar el juicio.

El caso contra Name y Calle

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a los expresidentes de Senado y Cámara por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor propio.

Ambos son señalados de, supuestamente, recibir dineros provenientes de la Unidad de Gestión del Riesgo, a cambio de favorecer el trámite de las reformas del gobierno en el legislativo.

Debido a esto, Name y Calle fueron enviados a prisión preventiva en la cárcel La Picota, luego de una decisión adoptada por la Corte el pasado 7 de mayo.

Calle y Name fueron mencionados por Sneyder Pinilla en sus declaraciones ante la Fiscalía, quien aseguró que, a través de Sandra Ortiz, se les habría enviado sobornos de $4.000 millones: $3.000 para el entonces presidente del Senado y $1.000 para el de la Cámara.