Fiscalía acusa a exdirector de Función Pública y siete más por presunta corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente el escrito de acusación contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, y otros siete presuntos implicados en un entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Según el documento oficial, los acusados habrían participado en el direccionamiento irregular de contratos vinculados a la compra de 40 carrotanques y operaciones de emergencia en La Guajira.

El presunto desvío de recursos en convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras

Los hechos se habrían originado a partir de la reducción de un convenio por cien mil millones de pesos suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y la Ungrd, cuyos recursos habrían sido desviados para favorecer intereses particulares.

Entre los señalados figuran contratistas, abogados y exfuncionarios públicos, incluidos Edgar Eduardo Riveiros Rey, Juan Diego Álvarez y Olmedo López Martínez, este último exdirector de la UNGRD.

Fiscalía formaliza cargos por corrupción en contratos de atención de emergencias

La Fiscalía los acusa de delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propia y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

La radicación del escrito marca el inicio del juicio penal contra los implicados, quienes deberán responder ante un juez de conocimiento por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias.

El ente investigador subrayó que esta actuación responde a un trabajo técnico y sistemático orientado a esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la administración pública.