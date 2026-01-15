Procuraduría advierte riesgos en ajuste del precio de la vivienda VIS y convoca mesa técnica

La Procuraduría General de la Nación envió un oficio al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitando información técnica sobre el proyecto de decreto que busca modificar la forma en que se fija el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS).

La medida, según el organismo de control, podría tener impactos sociales, económicos y contractuales de consideración.

Riesgos normativos y financieros

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública advirtió que el cambio de cálculo, pasando de salarios mínimos legales mensuales vigentes a pesos colombianos, “podría generar posibles riesgos normativos, contractuales, financieros y sociales que desencadenarían en demandas e incumplimientos”.

El Ministerio Público busca que se precise el régimen de transición aplicable a proyectos y promesas de compraventa en curso, así como reforzar la protección del consumidor de vivienda.

También plantea la necesidad de “una adecuada articulación entre el precio de los inmuebles, los subsidios estatales y los esquemas de financiación” para evitar descalces que afecten el cierre financiero de las familias.

Convocatoria a mesa técnica

Ante estas preocupaciones, la Procuraduría convocó una mesa técnica interinstitucional para el próximo 28 de enero. El objetivo es analizar de manera preventiva los impactos del proyecto de decreto y promover “una implementación armónica de la política pública de vivienda”, en coordinación con las entidades competentes.