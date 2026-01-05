Los subsidios de vivienda que siguen vigentes en 2026: lo que debe saber si va a comprar casa

Los subsidios de vivienda activos para 2026 en Colombia presentan un panorama distinto al de años anteriores.

Aunque el interés por comprar casa propia se mantiene, las opciones disponibles hoy están concentradas principalmente en cajas de compensación familiar y programas locales, tras la suspensión de los apoyos estatales directos.

Subsidios estatales: ¿Qué pasó con Mi Casa YA?

Según comunicados oficiales del Ministerio de Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda, en 2026 no están habilitadas nuevas inscripciones para el programa Mi Casa Ya.

Aunque el subsidio sigue existiendo en la normativa, actualmente no se están registrando nuevos beneficiarios.

Esta situación también ha sido confirmada por el Fondo Nacional del Ahorro, lo que significa que, salvo cambios en la política pública, la mayoría de subsidios estatales directos no están abiertos este año.

Cajas de compensación: la principal alternativa en 2026

A diferencia del programa nacional, los subsidios de vivienda administrados por las cajas de compensación familiar sí continúan vigentes.

Estas ayudas están dirigidas a trabajadores afiliados y sus familias, con montos que se ajustan al salario mínimo y a la capacidad financiera de cada entidad.

Por ejemplo, Colsubsidio ofrece un aporte de hasta $42.705.000 (30 SMMLV) para completar la cuota inicial de una vivienda nueva VIS.

El valor máximo de la vivienda VIS puede llegar a 150 SMMLV ($213.525.000) en Bogotá y municipios cercanos, según el Decreto 1607 de 2022.

Por su parte, Compensar permite a hogares con ingresos inferiores a 4 SMMLV postularse para comprar, construir o mejorar vivienda, combinando el subsidio con ahorro y crédito.

Programas locales y requisitos clave

En ciudades como Bogotá, continúan programas distritales como Oferta Preferente, enfocados en vivienda VIS y VIP. En general, los requisitos que se mantienen son: no ser propietario, tener ingresos hasta 4 SMMLV ($7.003.620 en 2026) y cumplir las condiciones de cada convocatoria.

Así las cosas, 2026 sí tiene subsidios de vivienda activos, pero el foco está en las cajas de compensación y programas territoriales, por lo que estar atento a las convocatorias es clave para no perder la oportunidad.