Camacol lanzó grave advertencia: decisiones económicas encarecerían viviendas y arriendos

En medio de decisiones económicas que impactan directamente el bolsillo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) lanzó una advertencia sobre las consecuencias que, según el gremio, traerán dos medidas puntuales:

El incremento del 23 % del salario mínimo

El decreto con el que el Gobierno nacional busca desindexar y controlar los precios de la vivienda de interés social (VIS).

De acuerdo con Camacol, estas decisiones no solo afectan la dinámica de la construcción, sino que terminarán trasladándose a los ciudadanos, especialmente a los hogares que sueñan con acceder a vivienda propia o que hoy dependen del mercado de arriendo.

¿Qué está pasando con las viviendas de interés social?

El gremio aseguró que el impacto de estas medidas se reflejará en un aumento de los precios de la vivienda y de los arriendos en el país.

Camacol sostiene que la insistencia del Gobierno en controlar los precios de la vivienda de interés social y desligarlos del salario mínimo no corresponde a una desindexación, sino a un control directo que tendrá efectos negativos en la actividad constructora.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, explicó que la medida impide que los precios se ajusten y, en consecuencia, afecta la viabilidad del sector:

Aquí lo que hay es control de precios, no hay desindexación, está diciendo que es fijo en pesos y que no se puede indexar.

Según el gremio, esta situación terminará impactando principalmente a los hogares del país, que verán reducidas sus opciones para acceder a una vivienda formal. Camacol advirtió que limitar el desarrollo de la vivienda de interés social genera un efecto en cadena que presiona otros segmentos del mercado.

¿Qué consecuencias hay para las personas que compren o arrienden una vivienda?

Herrera alertó sobre las consecuencias directas para las familias:

Abandonar la vivienda de interés social es gravísimo, porque entonces los hogares van a quedar condenados a que ¿a comprar vivienda usada? Se va a encarecer, ¿buscar arriendo? se va a encarecer, ¿me voy a ir a vivir con mis papás, con mis suegros o termino en la informalidad?

Camacol insistió en que, ante este escenario, el mercado de arriendos también se verá afectado, con incrementos en los precios que terminarán golpeando a quienes no pueden comprar vivienda.

El gremio reiteró que la presión sobre los costos no se limita únicamente a la vivienda nueva, sino que se extenderá a todo el sistema habitacional.

Además, Camacol advirtió que otras iniciativas del Gobierno, como el aumento de los costos laborales, han tenido consecuencias directas sobre el empleo en el sector.

Según el gremio, en los últimos años se han perdido 150.000 empleos en la edificación de vivienda, una cifra que, a su juicio, refleja el impacto de las decisiones adoptadas.