Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social

El director de Asocapitales explicó que las ciudades colombianas dependen principalmente de dos fuentes de ingresos: el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio.

enero 02 de 2026
08:25 a. m.
El incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 está generando efectos significativos en los servicios públicos y programas sociales de las principales ciudades colombianas, según advirtió Andrés Santamaría, director de Asocapitales, en entrevista con Noticias RCN.

El transporte público masivo es uno de los sectores más afectados. Santamaría explicó que "más del 40%" del costo del pasaje está determinado por costos laborales, y "gran porcentaje de los trabajadores colaboradores del sistema masivo están vinculados a través de salario mínimo". A pesar del aumento del 23%, las ciudades capitales están subsidiando las tarifas, resultando en incrementos promedio del 11% para los usuarios.

"Los gobiernos capitales están haciendo el mejor esfuerzo por compensar el valor del tiquete", señaló el directivo, quien agregó que estas compensaciones se realizan mediante fondos de estabilización que funcionan como mecanismos de subsidio.

Santamaría cuestionó la ausencia de apoyo del gobierno nacional: "uno pensaría que tiene que haber un tema armónico y esto es llamado de apoyo del gobierno nacional porque se decreta un aumento".

Programas sociales y vivienda en riesgo

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) también enfrentará limitaciones presupuestales. "Los operarios, los operadores de las estantes de cocina, todos ellos en su gran mayoría deben ganar salario mínimo", explicó Santamaría, advirtiendo que los proveedores solicitarán aumentos que podrían limitar la ampliación del programa.

La vivienda de interés social experimentará un encarecimiento inicial "de más de 49 millones" de pesos adicionales por unidad, debido a que su costo está determinado por el salario mínimo legal. Este incremento amenaza las metas de construcción de vivienda asequible en las principales ciudades.

Obras públicas y presión fiscal en las capitales

Las obras de infraestructura y contratos públicos también se verán afectados. Santamaría advirtió que "van a haber cambios y van a haber unos costos mayores" porque los contratistas solicitarán "equilibrar los costos de esos contratos a las realidades financieras de este año", lo que podría generar aplazamientos en proyectos.

El director de Asocapitales explicó que las ciudades colombianas dependen principalmente de dos fuentes de ingresos: el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, cuyos crecimientos "no se hace a un porcentaje tan alto como el 23%", limitando su capacidad para absorber los nuevos costos.

Incluso las multas de tránsito aumentarán proporcionalmente, ya que están ligadas al salario mínimo legal, agregando presión adicional sobre los ciudadanos.

"El impacto es muy difícil decirlo ahora. Cuáles serán y en qué ciudades podrá generarse un impacto más o menor", concluyó Santamaría, quien representa a las 32 ciudades capitales del país a través de su organización.

