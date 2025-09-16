Procuraduría destituye e inhabilita a exdocente en Bogotá por usar diplomas falsos

La Procuraduría General de la Nación ratificó la sanción disciplinaria contra José Luis Muñoz Castrillón, exdocente provisional del Colegio San Cristóbal Sur en Bogotá, tras comprobar que presentó documentación académica falsificada para ocupar y mantenerse en su cargo.

Exdocente usaba diplomas falsos para mantener su cargo

El fallo, confirmado en segunda instancia, establece la destitución e inhabilidad del exfuncionario por un periodo de cinco años.

Según la investigación, Muñoz Castrillón entregó tres diplomas que no correspondían a estudios reales: una supuesta licenciatura en Filosofía, una maestría en Gestión y un doctorado en Educación.

Según la investigación, Muñoz Castrillón entregó tres diplomas que no correspondían a estudios reales: una supuesta licenciatura en Filosofía, una maestría en Gestión y un doctorado en Educación.

Las universidades señaladas en los documentos desmintieron la existencia de registros a nombre del implicado, lo que permitió corroborar la falsificación.

Además, el propio exdocente aceptó, mediante confesión voluntaria, haber aportado información falsa para respaldar su vinculación con la Secretaría de Educación.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta conducta vulneró los principios de moralidad y lealtad que rigen el servicio público, además de afectar la transparencia en los procesos de selección docente en la capital.

Procuraduría inhabilitó a presunto docente que usó diplomas falsos

De acuerdo con el Ministerio Público, esta conducta vulneró los principios de moralidad y lealtad que rigen el servicio público, además de afectar la transparencia en los procesos de selección docente en la capital.

Como parte de las medidas complementarias, la Procuraduría remitió copia del expediente a la Contraloría y a la Fiscalía, con el fin de que se determinen las responsabilidades fiscales y penales que correspondan.