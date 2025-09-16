Fiscalía radicó escrito de acusación contra Daniel Quintero y nueve de sus funcionarios por modificación irregular del POT

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero y nueve de sus funcionarios más cercanos fueron llamados a juicio luego de que la Fiscalía radicara un escrito de acusación en su contra por presuntas irregularidades en la restitución de un predio.

En concreto, son acusados de modificar de manera irregular el plan de ordenamiento territorial (POT) para restituir un lote a Aguas Vivas en el sector exclusivo de El Poblado, mediante un proceso administrativo que no se habría ajustado a los procedimientos establecidos.

¿Qué dice el escrito de la Fiscalía?

El documento sugiere que “los exfuncionarios habrían intentado favorecer económicamente a los particulares, cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote”.

Además, se refieren de manera directa al exmandatario y su presunta actuación para aumentar el valor del predio, en detrimento de la ciudad:

“Ante el fracaso de ese trámite, el exalcalde y el exsecretario general de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avaluó del terreno, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el plan de ordenamiento territorial (POV)”.

Alcalde Gutiérrez se pronunció:

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió que se investigue el caso y sugirió que, de ser hallados responsables, deberían pagar con su dinero el daño ocasionado a la ciudad:

“Es un robo que hicieron los hermanitos Quintero aquí en Medellín. Esa es la realidad y hay muchos más procesos abiertos. Hay 43 personas ya imputadas por la Fiscalía, incluyendo al jefe de la banda. El que se pavonea hoy por el país. No, por Dios. Esas personas lo que tienen que estar es en la cárcel y tienen que responder también con su patrimonio por lo que se robaron”.

Ahora, la Fiscalía debe esperar a que el juzgado prográmeme la fecha en la que puedan verbalizar la acusación y seguir adelante con el proceso.