'Jalón de orejas’ de la Contraloría al Gobierno y la UNGRD por el uso de recursos para la emergencia por lluvias

La Contraloría sigue con la lupa puesta sobre los saldos que estarían disponibles del FNGRD para la atención de los damnificados por las lluvias.

marzo 01 de 2026
01:38 p. m.
La Contraloría hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional sobre el buen uso de los recursos para los damnificados, en medio de la tragedia que atraviesa el país por la ola invernal.

El tema clave del ‘jalón de orejas’ es la atención del desastre que han dejado las fuertes lluvias y el buen uso de los recursos para los damnificados.

UNGRD entrega pronóstico sobre lluvias para los próximos días: alerta nuevo frente frío

Esta vez, la Contraloría General de la República instó al Gobierno Nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para que redoblen esfuerzos y atiendan de manera pronta y adecuada a los damnificados por la temporada invernal.

¿Cuánta plata hay para los damnificados?

Según indica el ente de control, de los $2,6 billones reportados por el Fondo para la atención de desastres (FNGRD), no es claro qué saldos estarían disponibles para ser usados en la emergencia actual.

El llamado se dio tras una visita técnica a zonas inundadas en Córdoba, especialmente en Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, donde la Contraloría advirtió que el estancamiento de aguas podría requerir bombeo mecánico para evitar riesgos sanitarios.

José Luis Bastidas, gerente delegado para el Plan Democracia, señaló que en varias zonas donde se evidencia agua estancada también se han iniciado procesos de descomposición que podrían poner en riesgo la vida de los habitantes.

Además, expresó preocupación por la presunta orden de eliminar diques y compuertas sin verificar estudios hidráulicos ni autorizaciones ambientales, lo que podría generar mayores afectaciones e incluso riesgos al patrimonio público.

Mujer que fue atacada con acido lo perdió todo durante la emergencia invernal en Córdoba

¿A dónde va la plata de la emergencia económica?

El ente también vigila la ejecución de los recursos decretados en la emergencia y advirtió que cada peso recaudado deberá destinarse exclusivamente a atender esta tragedia.

La emergencia ha dejado hasta ahora 81 mil familias afectadas, más de 150 mil hectáreas inundadas, daños en acueductos, centros de salud, colegios, vías y puentes.

