Procuraduría está al tanto de las entidades que están realizando contrataciones y despidos masivos previo a la Ley de Garantías

En ‘A lo que vinimos’ con Johanna Amaya, el procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre las denuncias por despidos y contrataciones masivas, a pocos días de que inicie la Ley de Garantías.

Entidades como el Fondo Adaptación, la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) han llegado a despedir empleados con 25 años de servicio y abrir convocatorias de empleo, para más de 1.000 personas.

Según el procurador Eljach, “Colombia debe aprender a ser juiciosa y a ser responsable, no dejar las contrataciones estatales o los nombramientos, las llamadas OPS, para último momento porque todo eso genera descontrol, congestión y da muy mala sensación, sin que, necesariamente, se esté incurriendo en prácticas clientelistas que están proscritas por la legislación”.

¿Hasta cuándo podrán realizarse contrataciones?

De acuerdo con el procurador, “la vigencia de la veda, de la prohibición, empieza el 31 de este mes (enero), de manera que quien se exceda, a partir de ahí, será objeto de la disciplina de la Procuraduría, pero también, quien haga algo mal, antes de esta fecha, será severamente castigado como corresponde por ley”.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a su gabinete a evitar las contrataciones y despidos masivos, incluso antes de que inicie la Ley de Garantías.

Procuraduría está al tanto de las denuncias:

Aunque el procurador se negó a encasillar como “sospechosos” los movimientos de alguna entidad, los últimos días, sostuvo:

“Lo que sí puedo asegurar es que nuestra gente en Bogotá está yendo para allá, a pedir información, a verificar qué es lo que se está haciendo y, de los resultados de esa visita, determinaremos si se abren más preliminares o una investigación formal. Allí y en cualquier parte en la que esté sucediendo”.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, que, según el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, estaría realizando contrataciones de amigos y familiares en el Fondo Adaptación, negó saber algo sobre las denuncias realizadas.

“Yo no trabajo en el Dapre ¿Qué voy a saber de todo lo que pasa en el Gobierno? Tengo que averiguar, tengo que preguntar”, comentó, hacia el mediodía del martes, 27 de enero al ser interrogado por la prensa.