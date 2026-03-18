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Cuatro perros muertos en 'convención' ilegal de peleas descubierto por la Fiscalía en La Calera

La práctica, ilegal en Colombia, dejó como saldo la muerte de cuatro animales y la captura de 13 personas.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
07:55 a. m.
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La Fiscalía General de la Nación descubrió en La Calera, Cundinamarca, la realización de una 'convención' internacional de peleas de perros, un evento clandestino que se desarrollaba en medio de apuestas y con asistencia masiva de espectadores.

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La práctica, ilegal en Colombia, dejó como saldo la muerte de cuatro animales y la captura de 13 personas, entre ellas nueve extranjeros y cuatro colombianos.

Apuestas y sufrimiento animal

De acuerdo con la investigación, los responsables dispusieron un cuadrilátero para enfrentar a los animales y lucrarse con las apuestas.

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“Al sitio se llegó en el momento en que se realizaban los enfrentamientos caninos, en medio de apuestas y afluencia masiva de espectadores. En el procedimiento fueron capturadas 13 personas, nueve extranjeros y cuatro colombianos, entre ellos el organizador del evento y un veterinario”, aseguró Deicy Jaramillo, fiscal delegada de Seguridad Territorial de la Fiscalía.

La presencia de un veterinario en el lugar buscaba atender a los perros entrenados para atacar, mientras que los criollos eran usados como carnada, lo que incrementaba el nivel de crueldad de la práctica.

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Procesados bajo la Ley Ángel

Tras de la intervención oportuna de las autoridades, se evitó un mayor número de muertes, aunque cuatro animales sí fallecieron.

Los dos principales responsables fueron procesados por el delito de muerte animal, amparados bajo la Ley Ángel, normativa que endurece las sanciones contra quienes atenten contra la vida y el bienestar de los animales en Colombia.

El caso ha generado rechazo social y cuestionamientos sobre cómo, pese a los esfuerzos diarios de muchas personas por proteger a los animales, aún se organizan eventos de este tipo en el país.

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