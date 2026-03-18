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Mindefensa confirmó hallazgo y detonación segura de bomba hallada en frontera de Colombia y Ecuador

Pedro Sánchez, ministro de Defensa colombiano, confirmó que el explosivo fue localizado por las tropas del Ejército Nacional.

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
07:28 a. m.
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Desde el Ministerio de Defensa de Colombia anunciaron que se desplegaron tropas del Ejército Nacional en zona fronteriza con Ecuador para verificar la información denunciada por el presidente Gustavo Petro con relación a la existencia de un artefacto explosivo en territorio colombiano.

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Pedro Sánchez, ministro de Defensa, confirmó que expertos en explosivos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con uniformados del Ejército y la Policía Nacional llevaron a cabo la detonación controlada del artefacto hallado en zona rural del municipio de Ipiales, Nariño.

Además, el jefe de cartera anunció que se seguirán adelantando las investigaciones para determinar las causas por las que este explosivo terminó en territorio nacional.

La investigación continúa para establecer cómo y porqué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas.

Campesino relató el caos tras la caída de la bomba

En diálogo con AFP, Julián Imbacuán, un campesino que habita en el pequeño poblado de El Amarradero en Ipiales, manifestó que la bomba cayó "cerquita de la casa, aproximadamente a unos 50-60 metros", indicando que luego hallaría el explosivo sin detonar.

Imágenes compartidas a esta agencia internacional muestran a campesinos alrededor de la bomba de aviación de 250 kilogramos y muy cerca el cráter que dejó tras su caída, en medio de cultivos de hoja de coca.

Según el campesino consultado, los hechos se habrían presentado el 3 de marzo. "Llegaron como tres aviones, más o menos, del lado del Ecuador, y soltaron esos artefactos y unos sí lograron explotar pero del lado del Ecuador", aseguró.

Colombia y Ecuador hablarán vía diplomática

En medio de la tensión entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa, las cancillerías de ambos países han expresado que mantendrán un diálogo diplomático para conocer qué hay detrás de este hallazgo en Colombia.

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"Siempre abiertos al diálogo, a la resolución de cualquier diferencia dentro de una mesa de diálogo y de conversación", comentó Gabriela Sommerfel, ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, insistiendo en que no hubo ataques a Colombia.

El presidente Gustavo Petro manifestó que a través de la Cancillería se emitirá una "nota de protesta diplomática".

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