“Inaudito”: Iván Cepeda reacciona a la carta para aclarar su participación en la consulta de marzo

La carta pide esclarecer ante el CNE si Cepeda puede estar presente luego de haber participado en la consulta del Pacto Histórico.

Iván Cepeda.
FOTO: Senado de la República

Nicolás Martínez Sánchez

enero 27 de 2026
12:03 p. m.
A menos de dos meses para las consultas interpartidistas del 8 de marzo, el Pacto Histórico le envió una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando aclarar si el senador Iván Cepeda puede participar.

La razón radicó en que la Procuraduría, Registraduría y Contraloría le habían enviado una comunicación al CNE relacionada con este tema. Por un lado, recordó que Cepeda hizo parte de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025.

¿Iván Cepeda puede participar el 8 de marzo?

Partiendo de eso, las tres entidades plantearon la siguiente interrogante: “¿Pueden las organizaciones políticas y ciudadanos que participaron en las consultas del 26 de octubre de 2025 ser parte de las consultas del 8 de marzo de 2026?”.

Es necesario tener certeza jurídica de que las organizaciones políticas y candidatos que participarán en las votaciones del 8 de marzo de 2026 y que, por lo tanto, cualquier decisión que pueda adoptar esa corporación se adopte y quede en firme con antelación al cierre de inscripción de precandidatos (a más tardar 6 de febrero).

Frente a ello, el Pacto Histórico sostuvo: “Hace parte de una estrategia política plenamente abierta, transparente y oportunamente comunicada a las autoridades electorales desde el año pasado”. Por eso, se unió al llamado para que el CNE aclare si Cepeda está habilitado para participar en la contienda.

La respuesta del Pacto Histórico y Cepeda

Este martes 27 de enero, el propio Cepeda se pronunció sobre la carta de las tres entidades: “Esto es inaudito. Anuncia desde ya, por lo menos, la intención de sectores políticos de violar abiertamente nuestro derecho a la participación política”.

Aquí no hay que llamarse engaño, el Pacto Histórico fue absolutamente categórico al momento de inscribir la consulta de octubre. Era una partidista, en la cual íbamos a elegir nuestras candidatas y candidatos al Congreso y una persona para que sea precandidata a otra consulta.

