Hallan en un bus en la Terminal del Sur en Bogotá a un adolescente desaparecido en Buga

En las últimas horas, la Policía Nacional ubicó en la Terminal del Sur de Bogotá a un menor de 14 años que había sido reportado como desaparecido.

El hallazgo se produjo gracias a la alerta de un trabajador del bus, quien notó la situación inusual y avisó a la Policía.

La información suministrada por el empleado indicaba que el adolescente, al parecer, se encontraba viajando solo desde el municipio de Buga, lo que lo llevó a alertar a las autoridades para que se activara el respectivo protocolo de verificación.

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Menor que viajaba solo desde Buga a Bogotá estaba reportado como desaparecido

Los uniformados de Infancia y Adolescencia activaron el protocolo de verificación en la zona de llegadas de la terminal. Durante la inspección, lograron ubicar al menor dentro de un bus, confirmando que efectivamente se encontraba sin la compañía de un adulto responsable.

La intervención permitió establecer que el adolescente había salido de su hogar el pasado 13 de marzo y que desde entonces tenía reporte de desaparición. La ausencia de acompañamiento durante el viaje fue uno de los factores que facilitó su identificación.

El procedimiento se desarrolló de manera inmediata, priorizando la protección del menor y la verificación de sus condiciones.

Menor fue trasladado al ICBF para el restablecimiento de sus derechos

Una vez ubicado, el menor fue trasladado por uniformados de la especialidad de Infancia y Adolescencia, quienes lo pusieron a disposición del ICBF, la autoridad administrativa competente.

Este paso es fundamental para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos y determinar las condiciones en las que se produjo su salida del hogar.

Las autoridades no entregaron detalles adicionales sobre las circunstancias familiares del adolescente, pero confirmaron que el protocolo busca garantizar su bienestar y seguridad.