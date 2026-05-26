Concejo de Bogotá impulsa proyecto para evitar que más animales mueran atropellados en las vías

Una innovadora iniciativa ha llamado la atención del sector animalista ya que recientemente el concejal Julián Trujillo lideró un debate, en el Concejo de Bogotá, para exigir medidas urgentes frente a la alarmante cifra de animales atropellados en las vías de la ciudad.

El proyecto se suma a un sin fin de campañas que han sido lideradas por proteccionistas en donde se busca generar conciencia sobre la importancia del respeto por la vida de todos los animales en las vías con más casos de atropellamiento en la ciudad.

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¿En qué consiste el proyecto?

Según cifras reveladas por el concejal Trujillo, entre 2019 y 2025 se registraron 4.687 casos de animales atropellados por lo que son miles de perros, gatos, entre otras especies, los que quedan heridos en las vías, agonizando durante horas o muriendo sin atención.

Ante esta situación, el concejal se encuentra impulsando el proyecto de acuerdo 456 de 2026 para hacer obligatoria la capacitación en bienestar animal para conductores del Sistema de Transporte Público.

“Porque no podemos seguir aceptando que la operación del transporte valga más que la vida”, afirmó.

Dentro del proyecto se exaltaron diferentes acciones con el objetivo de formar a los conductores en primeros auxilios básicos para animales, rutas de atención inmediata, bienestar animal y conducción preventiva responsable.

Según el concejal, los protocolos que ya existen demuestran que “no son suficientes” las acciones que existen actualmente, pues se exaltan diferentes retrocesos como la respuesta tardía de las instituciones y la falta de consecuencias para los responsables.

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Objetivo del proyecto para cuidar a los animales

Según el concejal, el objetivo del proyecto busca prevenir los atropellamientos de animales, mejorar la reacción ante emergencias y garantizar que ningún animal resulte herido y quede abandonado a su suerte.

“No queremos campañas pasajeras ni anuncios simbólicos. Queremos medidas concretas que salven vidas. Una ciudad verdaderamente moderna no es solo la que mueve buses más rápido. Es la que entiende que sus calles también son territorio de vida”, afirmó el concejal.