Popayán y 16 municipios más en riesgo de emergencia de sanitaria por amenazas a la empresa de servicios de aseo

Un grupo armado criminal en Popayán continúa amenazando a la empresa de aseo encargada de la recolección de residuos, atacando directamente su operación. Dos camiones recolectores fueron incinerados y, en el hecho más reciente, hombres armados dispararon contra las cabinas de otros dos vehículos.

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Calles inundadas de basura

El panorama en Popayán y en al menos otros 16 municipios que dependen del relleno sanitario Los Picachos es perturbador. Las calles muestran cúmulos de basura que se acumulan día tras día, toneladas de desperdicios sin recolectar que evidencian una inminente emergencia sanitaria.

Aunque la empresa de aseo ha reforzado su flota y la Policía escolta una o dos caravanas diarias, los esfuerzos resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

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La capital caucana genera cerca de 400 toneladas de residuos cada jornada, lo que significa que incluso una interrupción de dos o tres días provoca acumulaciones críticas en calles, zonas verdes y cuerpos de agua.

Recompensa y operaciones de seguridad

Dos vehículos quemados, otros dos atacados a disparos y conductores bajo amenaza mantienen restringida la operación hacia el relleno sanitario Los Picachos. La Alcaldía y la Policía ofrecieron una recompensa de 80 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables.

“No solo desde la parte operativa, realizando el acompañamiento de nuestros camiones de basura, sino también desde la parte judicial. Nuestros equipos Gaula, que son los encargados de combatir la extorsión, han estado realizando todas las acciones posibles para poder dar con los delincuentes que están realizando estas extorsiones y darles captura”, dijo el comandante de Policía de Popayán, el coronel Henry Ávila.

“La empresa no se doblega y no quiere hacerlo. Entendemos que una manera de construir país y construir civilidad es mantenerse firme frente a este tipo de situaciones”, afirmó la compañía.

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Hospitales, plazas de mercado y concentraciones de comercio han sido priorizados para la recolección, pero en distintos sectores de Popayán ya se acumulan montañas de basura, reflejo de una crisis que amenaza con convertirse en emergencia sanitaria regional.