VIDEO | Carro a toda velocidad mató a una mujer en Bogotá: el conductor lleva cinco accidentes similares

Un accidente de tránsito que le costó la vida a una madre de familia en Bogotá ha revelado un patrón repetitivo del conductor involucrado. Esta persona acumularía al menos cinco siniestros viales con víctimas desde 2022, según información de la Secretaría de Movilidad.

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Martha Cecilia Mendoza, de 59 años, perdió la vida instantáneamente el pasado 19 de mayo alrededor de las 6:30 de a tarde cuando la víctima se encontraba junto a su hija dentro de su carro que fue embestido por una camioneta roja que, según testigos y videos, circulaba a alta velocidad por calles vecinales donde el límite es de 30 kilómetros por hora.

Solamente giré y vi el tipo ya encima, la camioneta roja encima. Mi mamita, yo alcancé a ver que ella iba saliendo del carro", relató Catalina García, la hija sobreviviente, quien permaneció varios días en una unidad de cuidados intensivos.

Conductor que mató a mujer en Bogotá llevaba cinco accidentes parecidos

Las investigaciones posteriores al accidente revelaron antecedentes alarmantes del conductor.

Empezamos a investigar, investigar pues contactos familiares, personas nos empiezan a decir que el tipo ya con el mío han sido cinco accidentes que ha tenido donde hace exactamente lo mismo, choques múltiples, heridos, muertos y sigue y sigue haciendo lo mismo.

Un documento oficial de la Secretaría de Movilidad confirma cuatro siniestros desde el año 2022 con personas heridas, sin incluir el del 19 de mayo. Adicionalmente, la Fiscalía registra al conductor en tres procesos activos por lesiones culposas y accidentes de tránsito.

Según denuncian las víctimas, el vehículo circulaba sin Soat, sin tecnomecánica, y sin control de los registros de los graves accidentes en los que se había visto involucrado.

Tras el accidente, el conductor fue trasladado a un centro médico donde solicitó el alta voluntaria, argumentando problemas médicos y convulsiones.

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VIDEO evidencia que el carro iba a toda velocidad

Videos captados minutos antes del siniestro muestran la camioneta roja circulando a velocidad excesiva por las calles del sector. Existen, además, registros videográficos de la misma camioneta en otros choques previos.

La familia de Martha Cecilia la recuerda como una mujer activa y dedicada: "Adoraba estar con sus nietos, era una mujer muy activa, trabajaba, era muy vanidosa, le encantaba siempre estar bien. Todavía no logramos entender pues lo sucedido", dijo su hija.

Los allegados de la víctima realizaron una velatón en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos y exigen a las autoridades de justicia investigar por qué este conductor continuaba manejando pese a su historial.