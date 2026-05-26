Biomímesis sobre ruedas: así la naturaleza inspira la nueva generación de carros eléctricos en Colombia

Durante décadas, la industria automotriz buscó reducir su impacto ambiental agregando tecnologías correctivas como filtros y catalizadores. Sin embargo, una nueva tendencia en diseño e ingeniería está cambiando esa lógica: crear vehículos inspirados directamente en la naturaleza para hacerlos más eficientes desde su origen.

Esta filosofía, conocida como biomímesis, estudia cómo los organismos vivos resuelven problemas de eficiencia y adaptación para replicar esos principios en la tecnología moderna. En el caso de la movilidad eléctrica, esto significa diseñar vehículos que aprovechen mejor la energía, reduzcan la resistencia al aire y optimicen su autonomía.

Bajo este enfoque, marcas como Zeekr, perteneciente al grupo tecnológico Geely Group y representada en Colombia por Astara Colombia, están apostando por diseños inspirados en especies marinas y aves para mejorar el rendimiento de sus vehículos eléctricos.

Del océano a las carreteras

Uno de los ejemplos más visibles es el denominado “efecto delfín” aplicado al modelo Zeekr X. Según la compañía, la carrocería fue desarrollada tras más de mil simulaciones aerodinámicas para lograr que el aire fluya alrededor del vehículo de manera similar a como el agua recorre la piel de un delfín.

A esto se suman elementos inspirados en la piel de los tiburones, cuyas escamas reducen la fricción con el agua y permiten desplazamientos más eficientes. En los vehículos eléctricos, este principio cobra especial importancia, ya que la resistencia del viento puede consumir hasta el 40 % de la energía durante trayectos en carretera.

Para Valentina Salazar, ingeniera mecánica especialista en eficiencia energética, el reto actual de la industria es lograr que los automóviles “fluyan con el entorno” en lugar de oponerse a él.

Más autonomía gracias al diseño

En el modelo Zeekr 001, la marca asegura haber alcanzado un coeficiente aerodinámico de 0.23 Cx, una cifra considerada de alto nivel dentro del segmento eléctrico.

En términos prácticos, esto permite que el vehículo obtenga más autonomía sin necesidad de aumentar el tamaño de las baterías. Según la marca, el modelo puede alcanzar hasta 580 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Además, la compañía destaca que sus motores logran una eficiencia energética cercana al 97,86 %, convirtiendo gran parte de la electricidad en movimiento útil.

Un reto pensado para la geografía colombiana

La apuesta por diseños más eficientes cobra relevancia en países como Colombia, donde las montañas, la altitud y las largas distancias exigen un mayor rendimiento energético de los vehículos.

En ese contexto, la biomímesis comienza a consolidarse como una de las tendencias más innovadoras de la movilidad eléctrica, combinando sostenibilidad, ingeniería y diseño inspirado en millones de años de evolución natural.