Lowe León lanzó “Se metió el León”, el álbum con el que apuesta por el AfroMerengue

El cantante colombiano Lowe León presentó oficialmente “Se metió el León”, su primer álbum tropical urbano, una producción con la que busca marcar una nueva etapa en su carrera musical y consolidar su propuesta dentro del llamado AfroMerengue.

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El disco, compuesto por 13 canciones, llega después de varios años de evolución artística y experiencias personales que, según el artista, terminaron convirtiéndose en la inspiración principal de este proyecto.

Más allá de una producción musical, Lowe León describe el álbum como una “catarsis emocional” en la que refleja momentos de vida, aprendizajes, amores, pérdidas y procesos de transformación personal.

La propuesta mezcla sonidos del merengue urbano y la bachata con influencias africanas y caribeñas, una combinación que el artista venía trabajando silenciosamente desde hace varios años.

“Se metió el León” marca una nueva etapa musical

Uno de los puntos más importantes del álbum es precisamente la creación de una identidad sonora diferente. Lowe León apostó por un sonido tropical, alegre y moderno que conectara con las raíces del Caribe colombiano y, al mismo tiempo, tuviera proyección internacional.

De esa búsqueda nace el AfroMerengue, una propuesta musical que fusiona ritmos africanos con la esencia tradicional del merengue.

El cantante explicó que este nuevo sonido busca representar la energía y el sentimiento de la cultura costeña, pero adaptado a las nuevas generaciones y a las tendencias globales de la música latina.

“El Rey”, la canción que lidera el álbum

El focus track del disco es “El Rey”, tema que simboliza la fuerza y evolución artística de Lowe León en esta nueva etapa de su carrera.

La canción mezcla percusiones tropicales, ritmos urbanos y sonidos caribeños, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes del artista para posicionar el AfroMerengue dentro de la industria musical.

Con “Se metió el León”, Lowe León busca abrirse espacio en nuevos mercados y conectar con un público más amplio a través de una propuesta fresca, bailable y cargada de identidad cultural.