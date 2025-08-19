¿En qué han avanzado las investigaciones de la Procuraduría sobre caso de Carlos Ramón González?

Desde la semana pasada, Carlos Ramón González ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Se conoció en dónde se encuentra.

Noticias RCN reveló en exclusiva los documentos que respaldan la información de que González se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua. El Gobierno habría facilitado el trámite para renovar su residencia.

¿Qué rol habría tenido Carlos Ramón González?

Cabe mencionar que González es una pieza clave en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Los hechos ocurrieron cuando él ejercía como director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre).

Al parecer, fue quien le dio la orden a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, de sobornar a congresistas con el contrato de los carrotanques. Se investiga que los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, presuntamente recibieron 3.000 y 1.000 millones de pesos respectivamente.

Al exdirector del Dapre lo imputaron en mayo y actualmente está vigente una orden de captura en su contra. Sin embargo, era desconocido su paradero hasta las revelaciones conocidas por Noticias RCN.

El propio Gobierno ya hizo la respectiva solicitud de extradición. Son varias las entidades que le han puesto la lupa a esta situación.

Procuraduría toma cartas en el asunto

Por ejemplo, la Procuraduría inició una indagación contra funcionarios de la Cancillería para esclarecer esta situación. El Ministerio Público quiere saber cómo y por qué se llevó a cabo el trámite de su salida, teniendo en cuenta la cédula de residencia, permiso de ingreso y demás variables.

Noticias RCN también conoció un documento de 10 páginas en el que la Procuraduría no solamente inspeccionará las oficinas de Migración Colombia, sino también las de la Cancillería.

El fin de estas visitas es tener el material oficial sobre la fecha de salida de González. Además, se buscarán explicaciones por parte de la Embajada en Nicaragua en relación con el vehículo oficial con el que el exdirector se habría movilizado en suelo centroamericano.