Procuraduría toma importante decisión por salida de Carlos Ramón González a Nicaragua

Noticias RCN reveló que el exdirector del Dapre salpicado en escándalo de la UNGRD, está en Nicaragua.

Carlos Ramón González.
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
02:49 p. m.
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tiene un nuevo capítulo. Sin duda, una de las piezas clave es Carlos Ramón González, quien fue un alto funcionario del Gobierno.

Cuando ejerció como director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), presuntamente fue quien ordenó pagarle sobornos a congresistas a cambio de que las reformas del Gobierno fueran aprobadas.

Nuevo capítulo del caso UNGRD: el paradero de González

El caso como tal empezó a conocerse hace más de un año, cuando hubo irregularidades en el contrato de los carrotanques, los cuales sobre el papel iban a abastecer de agua a La Guajira.

Las investigaciones revelaron que el dinero presuntamente se enfocó en las coimas. Al parecer, González le dio la orden a quien era director de la UNGRD, Olmedo López, de entregarle el dinero a los que ejercían como presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle respectivamente.

La Fiscalía acusó al exdirector del Dapre por presunto cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. Se cree que Name recibió $3.000 millones, mientras que Calle se habría quedado con $1.000 millones.

Procuraduría se pronunció

Si bien se emitió una orden de captura, se volvió desconocido su paradero hasta ahora. Noticias RCN reveló en exclusiva que el Gobierno facilitó la renovación de su residencia en Nicaragua, en donde está ahora a pesar de ser prófugo de la justicia.

Por causa de esta situación, la Procuraduría inició una indagación previa contra funcionarios de la Cancillería. Al parecer, fueron quienes ayudaron a que González tuviera su residencia. También se ordenó decretar pruebas a Migración Colombia.

De igual forma, el Ministerio Público trata de establecer cuáles son los procesos que se llevaron a cabo para este trámite. Es decir, lo correspondiente a la cédula de residencia, permiso de ingreso y el uso, tanto de vehículo oficial como de la sede de la embajada en Nicaragua.

