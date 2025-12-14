La “guardia lechona” que acompaña la travesía del ARC Simón Bolívar para celebrar tres años de servicio

El buque escuela de la Armada Nacional de Colombia, ARC Simón Bolívar, continúa su travesía por aguas del Océano Pacífico aproximándose a la línea ecuatorial, a solo diez días de arribar a su primer puerto de destino: Valparaíso, Chile, donde fondeará el 24 de diciembre. La embarcación se encuentra en su día número nueve de navegación en condiciones favorables de mar tipo uno.

Una lechona para celebrar tres años de servicio

El lunes 15 de diciembre, el buque conmemorará tres años de servicio con una celebración especial que incluye la preparación de platos típicos colombianos. La tripulación organizó una "guardia lechona", un proceso de preparación de 24 horas para elaborar este platillo tradicional destinado a 100 personas a bordo.

La cocinera del buque explicó el procedimiento: "Vamos a hacer una lechona para 100 personas. Ya tenemos el cuero prácticamente listo y ya para empezar a rellenar con alberjas, un guiso y la carne del cerdo". El proceso requiere aproximadamente 24 horas de cocción en horno, con turnos de vigilancia cada tres horas durante toda la noche.

Los tripulantes se turnaron para supervisar la cocción desde las 8 de la noche hasta la madrugada siguiente. A las 3:19 de la mañana, uno de los guardias reportó: "Estamos verificando lo que es la cocción y que el cuero de la lechona todavía siga un poquito más blando para que el interior de ella sea un poco más delicioso para el gusto del personal de la tripulación".

Saludos desde alta mar y rumbo a Valparaíso

La celebración del aniversario incluirá además una eucaristía y torta, según informaron desde la embarcación. La tripulación también aprovechó para enviar saludos a sus familias en Colombia.

La capitán de Fragata Rosmi Carranza Torres expresó: "Un especial saludo a mi hija Amelia y a mi esposo Jorge, que el día de hoy se encuentra de cumpleaños. Amor, a pesar de la distancia, siempre estará cerca en mi corazón".

El teniente de Corbeta Oscar García envió un mensaje a su madre: "Mamita, te amo mucho. Dios te bendiga. Espero que sigas cumpliendo muchísimo más. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu amor incondicional".

Las condiciones de navegación se mantienen favorables, con mar tranquilo que ha permitido a la tripulación continuar sus actividades con normalidad. La embarcación navega cerca de la línea ecuatorial, avanzando hacia su destino en aguas chilenas donde arribará en víspera de Navidad.