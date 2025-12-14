CANAL RCN
Colombia Video

La “guardia lechona” que acompaña la travesía del ARC Simón Bolívar para celebrar tres años de servicio

El lunes 15 de diciembre, el buque conmemorará tres años de servicio con una celebración especial que incluye la preparación de platos típicos colombianos.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
05:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El buque escuela de la Armada Nacional de Colombia, ARC Simón Bolívar, continúa su travesía por aguas del Océano Pacífico aproximándose a la línea ecuatorial, a solo diez días de arribar a su primer puerto de destino: Valparaíso, Chile, donde fondeará el 24 de diciembre. La embarcación se encuentra en su día número nueve de navegación en condiciones favorables de mar tipo uno.

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida
RELACIONADO

Así fue la maniobra para recibir el helicóptero que acompañará al ARC Simón Bolívar en su viaje a la Antártida

Una lechona para celebrar tres años de servicio

El lunes 15 de diciembre, el buque conmemorará tres años de servicio con una celebración especial que incluye la preparación de platos típicos colombianos. La tripulación organizó una "guardia lechona", un proceso de preparación de 24 horas para elaborar este platillo tradicional destinado a 100 personas a bordo.

ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá
RELACIONADO

ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá

La cocinera del buque explicó el procedimiento: "Vamos a hacer una lechona para 100 personas. Ya tenemos el cuero prácticamente listo y ya para empezar a rellenar con alberjas, un guiso y la carne del cerdo". El proceso requiere aproximadamente 24 horas de cocción en horno, con turnos de vigilancia cada tres horas durante toda la noche.

Los tripulantes se turnaron para supervisar la cocción desde las 8 de la noche hasta la madrugada siguiente. A las 3:19 de la mañana, uno de los guardias reportó: "Estamos verificando lo que es la cocción y que el cuero de la lechona todavía siga un poquito más blando para que el interior de ella sea un poco más delicioso para el gusto del personal de la tripulación".

"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá
RELACIONADO

"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá

Saludos desde alta mar y rumbo a Valparaíso

La celebración del aniversario incluirá además una eucaristía y torta, según informaron desde la embarcación. La tripulación también aprovechó para enviar saludos a sus familias en Colombia.

La capitán de Fragata Rosmi Carranza Torres expresó: "Un especial saludo a mi hija Amelia y a mi esposo Jorge, que el día de hoy se encuentra de cumpleaños. Amor, a pesar de la distancia, siempre estará cerca en mi corazón".

“Hacia el corazón de la Tierra”: así se vive el segundo día del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida
RELACIONADO

“Hacia el corazón de la Tierra”: así se vive el segundo día del ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

El teniente de Corbeta Oscar García envió un mensaje a su madre: "Mamita, te amo mucho. Dios te bendiga. Espero que sigas cumpliendo muchísimo más. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu amor incondicional".

Las condiciones de navegación se mantienen favorables, con mar tranquilo que ha permitido a la tripulación continuar sus actividades con normalidad. La embarcación navega cerca de la línea ecuatorial, avanzando hacia su destino en aguas chilenas donde arribará en víspera de Navidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bucaramanga

CNE capacitó a más de cuatro mil testigos electorales para las elecciones atípicas en Bucaramanga

Masacres en Colombia

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en un bar en zona rural de Versalles

Bogotá

Concejo de Bogotá propone devolución automática de pasaje de Transmilenio por bloqueos y fallas operativas

Otras Noticias

Fútbol Profesional Colombiano

Alfredo Morelos estalló contra jugadores del Medellín tras final de Copa Betplay

El delantero del cuadro verdolaga no ocultó su malestar por las acciones del equipo rival.

Finanzas personales

Nuevo modelo permite a los usuarios invertir en finca raíz desde $200.000: así funciona

El modelo está diseñado especialmente para jóvenes, estudiantes, trabajadores independientes y personas que buscan construir patrimonio sin endeudarse.

Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable