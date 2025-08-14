¿Qué papel habría tenido Carlos Ramón González en el caso UNGRD? Es una pieza importante

Noticias RCN reveló en exclusiva una información delicada en relación al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Fuentes de alto nivel indicaron que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), se encuentra prófugo de la justicia en Nicaragua.

¿Dónde está Carlos Ramón González?

Noticias RCN conoció documentos e información que muestran cómo el Gobierno habría facilitado el trámite para que le renovaran su residencia en el país centroamericano.

El exdirector del Dapre es, quizás, la ficha más importante en el entramado criminal en este momento. En mayo, la Fiscalía lo imputó por presunto cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.

Al parecer, González le ordenó a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la contratación de los carrotanques, pero con el propósito de presuntamente sobornar congresistas a cambio de que las reformas del Gobierno fueran aprobadas en el órgano legislativo.

Las órdenes que habría dado González

El millonario contrato tenía como fin suministrarle agua a La Guajira por medio de carrotanques. Sin embargo, el dinero habría tenido otro propósito ilícito. Las pesquisas indican que a los entonces presidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle; les habrían dado sobornos.

RELACIONADO Fiscalía dice que la Interpol es responsable de no materializar la circular roja contra Carlos Ramón González

Se cree que Name recibió 3.000 millones de pesos, mientras que Calle presuntamente se benefició con 1.000 millones de pesos. El dinero se habría entregado en efectivo.

En el principio de oportunidad de Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres, se indicó lo siguiente. “En el mes de enero de 2024, coordinó con Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones), realizar una reunión con el entonces director del Dapre (González), con la finalidad de lograr evitar que retiraran a Olmedo López como director de la UNGRD”.

Cabe recordar que la Interpol no ha tramitado la circular roja contra el exdirector, a pesar de que hay una orden de captura vigente en Colombia.