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Procuraduría llama a las fuerzas militares a reforzar la seguridad de los candidatos a la Presidencia

En los últimos días se conocieron amenazas en contra de los candidatos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Restan seis semanas para las elecciones.

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Foto: Procuraduría General de la Nación

Noticias RCN

abril 17 de 2026
07:23 p. m.
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En una carta dirigida al comandante de las Fuerzas Militares, el mayor general Hugo Alejandro López, el procurador general de la nación, Gregorio Eljach, solicitó reforzar la seguridad de los candidatos a la Presidencia.

En la misiva, el máximo representante del Ministerio Público llamó “la atención de manera pública y urgente, a todas las autoridades responsables de garantizar la seguridad de los aspirantes a la Presidencia de la República, incluidos sus equipos de trabajo, a extremar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para proteger sus vidas y actividades proselitistas”.

El llamado se da luego de que los candidatos Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda denunciaran, públicamente, las amenazas en su contra, a menos de dos meses de las elecciones.

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Procuraduría permanecerá vigilante e invitó a los nacionales a defender la democracia:

La Procuraduría se comprometió a permanecer vigilante sobre el cumplimiento del deber de las Fuerzas del Orden y las estrategias que adopten durante las elecciones.

Además, invitó a los ciudadanos a “comprometerse con el propósito de proteger nuestra democracia como un valor sagrado”, entendiendo que “las vidas de los candidatos y el valor de la democracia son valores superiores a proteger en este proceso electoral”.

El día anterior a conocerse la carta, el procurador se reunió con delegados de las candidaturas presidenciales y los jefes de los órganos de seguridad para analizar la situación de seguridad en el país, de cara a las elecciones.

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Alto funcionario de los EE. UU. dijo estar trabajando de la mano con la Policía para garantizar la seguridad en elecciones:

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los EE. UU., Michael Kozak, dijo en audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que en el país están al tanto de las amenazas en contra de candidatos presidenciales y han estado trabajando con la Policía de Colombia para garantizar su seguridad.

Además, envió un mensaje a quienes intenten atentar en contra de ellos: “Enfrentarán una terrible represalia, si siquiera lo intentan. Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para intentarlo. Nos preocupan seriamente esas amenazas. Después de que vimos el asesinato del senador Uribe, hemos hablado con las autoridades colombianas”.

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