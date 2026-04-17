Buscan obligar a candidatos presidenciales a debatir en medio de cuestionamientos por ausencias

El debate político en Colombia suma un nuevo capítulo en plena contienda electoral. La participación, o ausencia, de los aspirantes en escenarios públicos de confrontación de ideas ahora llegó a instancias judiciales.

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Radican acción tutela para obligar a los candidatos presidenciales a asistir a debates

Un ciudadano presentó una acción de tutela con el propósito de que un juez constitucional obligue a los candidatos presidenciales a asistir a debates, en un intento por garantizar que estos espacios se conviertan en una obligación dentro del proceso democrático.

La iniciativa surge en medio de cuestionamientos por la falta de participación de algunos aspirantes en estos escenarios, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas de quienes buscan llegar al poder.

Abelardo de la Espriella habló sobre su posición frente a los debates

En medio de esta controversia, el candidato Abelardo de la Espriella envió un mensaje en el que dejó clara su posición frente a los debates.

Según indicó, no requiere una orden judicial para asistir, ya que, afirma, siempre ha estado dispuesto a participar.

Además, aseguró que ha retado de manera reiterada a Iván Cepeda para que asista a estos espacios y “le dé cuenta al país, le rinda las cuentas de la hecatombe de este gobierno nefasto de Gustavo Petro Urrego que le ha causado en estos últimos 4 años de gobierno”.

De acuerdo con lo expuesto, el candidato ha sido insistente en su intención de debatir, mientras que, según su versión, Cepeda no ha respondido a esos llamados y habría manifestado que no participará en dichos encuentros.

La tutela ahora queda en manos de la justicia, que deberá determinar si procede ordenar la asistencia obligatoria a debates.