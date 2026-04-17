CANAL RCN
Colombia

Bajo ninguna circunstancia renunciaré a mi campaña: Iván Cepeda habla sobre presuntas amenazas en su contra

El candidato presidencial del Pacto Histórico rompió el silencio y habló sobre la información que tendrían las autoridades acerca de un plan para atentar contra su vida.

Foto: @IvanCepedaCast/X
Senador Iván Cepeda

Noticias RCN

abril 17 de 2026
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El próximo 31 de mayo se llevará a cabo en Colombia la primera vuelta presidencial, en una carrera que parece estar definida entre los representantes de la izquierda y la derecha.

Sin embargo, en los últimos días se han conocido informaciones sobre presuntas amenazas para atentar en contra de algunos de los candidatos que puntean los sondeos.

Alto funcionario de EE. UU. envió advertencia a quienes amenacen a cualquier candidato presidencial en Colombia
RELACIONADO

Alto funcionario de EE. UU. envió advertencia a quienes amenacen a cualquier candidato presidencial en Colombia

La más reciente fue una denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X aseguró que la CIA tiene “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, representante del partido de gobierno.

Cepeda pide a sus seguidores no ceder ante el terror

Sobre esto, el candidato rompió el silencio y a través de un video aseguró que se trata de un hecho grave “al cual presta toda la atención”.

Además, señaló que no sería la primera amenaza, pues a lo largo de los meses de campaña ha recibido varias notificaciones sobre presuntos planes para atentar contra su vida.

Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades
RELACIONADO

Presuntas amenazas a Paloma Valencia desata ola de reacciones de candidatos y entidades

Ahora, con la denuncia del presidente, el candidato indicó que solicitará a las autoridades toda la información existente sobre dicha situación; y reiteró que no está dispuesto a retirarse de su carrera política y mucho menos de la campaña por la Presidencia.

Voy a solicitar a las autoridades se me informe en detalle sobre esta circunstancia, pero también quiero ser supremamente claro y perentorio, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral.

Finalmente, Cepeda hizo un llamado a sus seguidores para “redoblar esfuerzos” y no ceder ante las amenazas y el terror de los violentos.

Uribe denuncia más amenazas contra Paloma

De otro lado, Álvaro Uribe denunció, también por su cuenta de X, presuntas amenazas en contra de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Fiscalía revisó interceptaciones legales y no encontró ninguna al celular de Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

Fiscalía revisó interceptaciones legales y no encontró ninguna al celular de Abelardo de la Espriella

Según dijo el exmandatario, alias Pablito Arauca y ‘Antonio García’ estarían detrás de los planes para atentar en contra de Valencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Tribunal de Bolívar suspende intervención del Gobierno en Coosalud

Masacres en Colombia

Madre y sus dos hijas asesinadas a puñaladas: un hombre que dice ser víctima tenía sus celulares

La Guajira

¿Quién es alias Naín? El hombre detrás de extorsiones y narcotráfico en La Guajira

Otras Noticias

Dólar

¡Crucial precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 17 de abril de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 17 de abril de 2026.

Artistas

“Soy una liendra”: Blessd se pronunció sobre su polémica legal por presunto secuestro

El cantante antioqueño tomó sus redes sociales para pronunciarse sobre las denuncias en su contra por presunta retención ilegal.

Mundial de fútbol

Así le iría a Colombia en el Mundial 2026 según modelo que ya acertó campeones

Invima

Invima prohíbe la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos

Clan del Golfo

Estados Unidos imputa por narcoterrorismo a alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo