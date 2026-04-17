Bajo ninguna circunstancia renunciaré a mi campaña: Iván Cepeda habla sobre presuntas amenazas en su contra
El candidato presidencial del Pacto Histórico rompió el silencio y habló sobre la información que tendrían las autoridades acerca de un plan para atentar contra su vida.
Noticias RCN
02:56 p. m.
El próximo 31 de mayo se llevará a cabo en Colombia la primera vuelta presidencial, en una carrera que parece estar definida entre los representantes de la izquierda y la derecha.
Sin embargo, en los últimos días se han conocido informaciones sobre presuntas amenazas para atentar en contra de algunos de los candidatos que puntean los sondeos.
La más reciente fue una denuncia hecha por el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta de X aseguró que la CIA tiene “datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, representante del partido de gobierno.
Cepeda pide a sus seguidores no ceder ante el terror
Sobre esto, el candidato rompió el silencio y a través de un video aseguró que se trata de un hecho grave “al cual presta toda la atención”.
Además, señaló que no sería la primera amenaza, pues a lo largo de los meses de campaña ha recibido varias notificaciones sobre presuntos planes para atentar contra su vida.
Ahora, con la denuncia del presidente, el candidato indicó que solicitará a las autoridades toda la información existente sobre dicha situación; y reiteró que no está dispuesto a retirarse de su carrera política y mucho menos de la campaña por la Presidencia.
Voy a solicitar a las autoridades se me informe en detalle sobre esta circunstancia, pero también quiero ser supremamente claro y perentorio, bajo ninguna circunstancia voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral.
Finalmente, Cepeda hizo un llamado a sus seguidores para “redoblar esfuerzos” y no ceder ante las amenazas y el terror de los violentos.
Uribe denuncia más amenazas contra Paloma
De otro lado, Álvaro Uribe denunció, también por su cuenta de X, presuntas amenazas en contra de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Según dijo el exmandatario, alias Pablito Arauca y ‘Antonio García’ estarían detrás de los planes para atentar en contra de Valencia.