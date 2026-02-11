Área Metropolitana de Valle de Aburrá celebra el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

El traslado de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, sigue generando reacciones entre las autoridades y entidades que se han declarado afectadas dentro del proceso por presuntos hechos de corrupción que habrían impactado directamente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La medida fue destacada por la directora del Área Metropolitana, Paula Palacio, quien aseguró que la entidad fue reconocida como víctima dentro de la investigación relacionada con un presunto entramado de corrupción que también involucra a los Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según explicó, la entidad había apelado previamente la decisión que le permitía a Quintero cumplir la medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Área Metropolitana insiste en que fue víctima del entramado

La directora señaló que recibe con satisfacción la decisión de trasladar a Quintero a un centro penitenciario, al considerar que responde a las solicitudes realizadas por la entidad dentro del proceso judicial. Además, reiteró que el Área Metropolitana continuará participando en las actuaciones legales para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

“Seguiremos trabajando por los cerca de cinco millones de habitantes que tenemos en el Valle de Aburrá para que se esclarezcan todos los casos de corrupción que cometieron contra el Área Metropolitana y Medellín. Los hermanos Quintero y su grupo de amigos van a tener que responderle a Medellín y al Área Metropolitana por los recursos que se perdieron en estas entidades”, manifestó la funcionaria.

“La corrupción no puede tener privilegios”

A las reacciones también se sumaron voces del Gobierno nacional. Durante sus declaraciones, la ministra de Salud afirmó que los responsables de actos de corrupción no deben recibir tratamientos especiales y sostuvo que este tipo de conductas deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley.

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“Los corruptos no pueden tener privilegios”, expresó la ministra, al respaldar la decisión judicial conocida durante el fin de semana.

Por ahora, Miguel Quintero permanece recluido en la cárcel de Cómbita mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con los presuntos hechos de corrupción que son materia de investigación.