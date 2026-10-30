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Video | Se conocen las primeras imágenes del traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita

El hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, a principios de mes.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

octubre 30 de 2026
09:04 p. m.
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Luego de que un juez revocara la medida de detención domiciliaria de Miguel Quintero e impusiera en su contra la medida de aseguramiento intramural, el hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, fue trasladado la noche del viernes, 30 de octubre, a la Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad de El Barne, en Cómbita, Boyacá.

En imágenes conocidas por este noticiero se ve a Quintero cabizbajo, tratando de ocultar su rostro, mientras era escoltado hacia un avión en el que realizó el viaje, por un funcionario del Inpec y uno de la Policía.

Quintero fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, a principios de mes, por el presunto direccionamiento de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que habría generado un detrimento de más de 2.400 millones de pesos.

Reacciones al traslado de Miguel Quintero a Prisión:

Uno de los primeros en reaccionar fue el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. En un video publicado en redes sociales, indicó: “Miguel Quintero, el hermano de Daniel Quintero (va) para la cárcel, luego de que apeláramos la decisión que había tomado un juez de darle casa por cárcel, lo que lo llevó a la mansión que construyó con los recursos que se robó de Medellín”. Señaló, además, que “empieza a hacerse justicia y sigue el jefe de la banda. Son responsables del robo a Medellín”.

De otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella destacó en X junto a un video de su traslado: “¡En la patria milagro no hay espacio para la impunidad ni para los privilegios carcelarios! Este es Miguel Andrés Quintero Calle, acusado de corrupción”.

El exalcalde Quintero respondió a ambos mensajes. Sin embargo, antes, quiso enviar un mensaje a su hermano: “Fuerza Miguel. Creo en ti. Se hará justicia. Hay pruebas suficientes de como se manipularon las pruebas, los testimonios y quienes estuvieron detrás. Dios está con nosotros”.

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