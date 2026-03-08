Procuraduría reporta normalidad en la jornada electoral y descarta indicios de fraude en Colombia

La Procuraduría General de la Nación entregó un balance preliminar sobre el desarrollo de la jornada electoral en Colombia y aseguró que, hasta el momento, el proceso se desarrolla con normalidad y con plenas garantías para los votantes.

Desde el Puesto de Mando Unificado instalado en el Ministerio del Interior, el procurador general Gregorio Eljach señaló en diálogo con Noticias RCN que los reportes recibidos desde las regiones indican que las votaciones avanzan sin hechos graves que afecten el proceso democrático.

Según explicó el jefe del Ministerio Público, se han registrado algunos incidentes menores, pero ninguno de ellos ha requerido decisiones extraordinarias ni ha perturbado el desarrollo normal de la jornada electoral.

“Hasta el momento hay algunos eventos muy pocos y de menor entidad. Nada que perturbe o que haya que tomar alguna decisión drástica. La gente está llegando a los puestos de votación, las filas están fluyendo y los jurados y testigos están cumpliendo su labor”, indicó el procurador.

Garantías electorales y vigilancia al sistema

El procurador también destacó el trabajo conjunto que se adelanta con otras entidades del Estado dentro del llamado Plan Democracia 2026, una estrategia que busca garantizar transparencia, seguridad y legalidad en las elecciones.

En este proceso participan instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, además de organismos de control y acompañamiento internacional.

Eljach aseguró además que no existe evidencia de fraude ni de manipulación del sistema electoral. Explicó que se han revisado los mecanismos tecnológicos que soportan el proceso y que, hasta ahora, no se han encontrado indicios de alteraciones en el código fuente ni en los algoritmos que soportan el sistema.

“No hay ningún indicio ni una prueba de que se haya alterado el sistema electrónico. Está bien diseñado, protegido y será comparado al final de la jornada con el código fuente original para verificar que no haya sido modificado”, afirmó.

El funcionario también señaló que la Procuraduría mantiene bajo custodia copias del código fuente del sistema electoral para realizar la verificación correspondiente una vez finalice la jornada.

Llamado a respetar los resultados

Durante su intervención, el procurador hizo un llamado a los ciudadanos y a los actores políticos a respetar los resultados que arrojen las urnas al finalizar la jornada electoral.

Según explicó, la legitimidad del proceso democrático depende tanto de la transparencia del sistema como del compromiso de las campañas y de los votantes con las reglas del proceso electoral.

“La democracia es una escalera que debe ser libre, transparente y segura. Pero también es fundamental que se respeten los resultados que digan las urnas y los escrutinios”, señaló.

Finalmente, las autoridades informaron que continuarán monitoreando el desarrollo de la jornada desde el Puesto de Mando Unificado, donde participan representantes del Gobierno, las Fuerzas Militares y los organismos de control, para atender cualquier situación que pueda presentarse durante las votaciones que se extenderán hasta las 4:00 de la tarde en todo el país.