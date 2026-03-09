Periodista colombiana sigue tras las rejas en EE. UU.: ICE la detuvo en Nashville y ahora pelea su libertad

La periodista colombiana Estefany Rodríguez continúa detenida en Estados Unidos después de haber sido arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nashville, Tennessee.

Conocida por cubrir temas sociales relacionados con la comunidad hispana, fue detenida el 4 de marzo por presuntos incumplimientos a citaciones relacionadas con la regularización de su estatus migratorio en ese país.

Desde entonces, la comunicadora permanece bajo custodia de las autoridades migratorias mientras su defensa adelanta acciones legales para buscar su liberación.

Actualmente se encuentra recluida en una prisión en Alabama, a la espera de nuevas decisiones judiciales.

¿Qué se sabe de la periodista colombiana detenida en Estados Unidos?

La detención de la periodista ocurrió el pasado miércoles en la ciudad de Nashville, cuando agentes de ICE procedieron a arrestarla. Tras su captura, la familia de Rodríguez logró tener comunicación con ella hasta el viernes, cuando la periodista les manifestó que se encontraba bien, lo que les dio cierta tranquilidad en medio de la situación.

Ese mismo día se llevó a cabo una primera audiencia relacionada con su caso migratorio. Durante esa diligencia, el juez decidió otorgar un plazo adicional hasta el próximo 17 de marzo, luego de determinar que las pruebas que habían sido presentadas ante las autoridades migratorias no eran suficientes y fueron desestimadas.

Esto significa que la defensa deberá presentar nuevos elementos y documentación adicional para sustentar su situación ante la corte de migración.

Mientras se adelanta ese proceso, este lunes se realizará otra audiencia con el objetivo de presentar un recurso para solicitar una fianza, mecanismo que podría permitir que la periodista recupere su libertad mientras continúa el proceso judicial.

¿Cuál es la hipótesis de su detención?

Su esposo, Alejandro Medina, explicó que el equipo legal está adelantando gestiones para lograr que Rodríguez pueda salir de prisión lo más pronto posible.

Estamos peleando esta situación en la corte. Ahorita los abogados han hecho un esfuerzo grandísimo para asegurarse de que la liberen rápido.

Por su parte, el padre de la periodista, Juan Rodríguez, indicó que la defensa evalúa diferentes herramientas jurídicas para lograr su libertad.

Entablar un habeas corpus o en su defecto una fianza para poder que ella salga libre.

La familia también ha señalado que la detención podría estar relacionada con el trabajo periodístico que Rodríguez ha venido realizando en Estados Unidos.

Durante los últimos meses, la reportera se ha dedicado a cubrir temas relacionados con los operativos migratorios adelantados por ICE en Nashville y a visibilizar situaciones de migrantes hispanos que han sido detenidos.

De acuerdo con lo explicado por sus allegados, Rodríguez se encontraba adelantando procesos legales para solicitar asilo en Estados Unidos cuando se produjo su arresto.

Además, la periodista se casó hace algunos meses con un ciudadano estadounidense, situación que forma parte de los trámites que buscaban regularizar su situación migratoria en ese país.

Ahora, mientras avanza el proceso judicial, Rodríguez permanece privada de la libertad en una prisión en Alabama. Su familia ha iniciado una recolección de dinero con el objetivo de reunir los recursos necesarios para pagar una eventual fianza que le permita salir en libertad mientras continúa el caso.