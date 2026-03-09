Reconocida marca de carros entra a competir con modelo eléctrico desde los 100 millones: así luce

En Colombia, el mercado de los carros eléctricos ha tenido un auge mayor durante los últimos meses. De acuerdo con informes recientes de Andemos, en el país se matricularon 9.211 vehículos, un creciendo del 84,8% con respecto al mes de febrero del año anterior.

Marcas como BYD y Tesla se han consolidado como las favoritas de los colombianos en este segmento, siendo esta última la que se metió en el top 20.

Ahora, ante el auge en el sector, otras marcas se han lanzado al ruedo al lanzar nuevos modelos que entrarían a competir en el país. Una de ellas es Toyota, que si bien ha venido teniendo un auge con su gama de híbridos, entrará a competir con su nuevo eléctrico.

Este es el nuevo carro eléctrico que entraría a competir en el mercado

El Toyota bZ7 es el nuevo sedán eléctrico de lujo (insignia) de la marca, desarrollado inicialmente para el mercado chino en colaboración con el fabricante GAC.

Este modelo destaca por integrar tecnologías de gigantes tecnológicos chinos para competir directamente con el Tesla Model 3 y el BMW i5.

Lo que más ha llamado la atención, más allá de sus características técnicas, es el precio de entrada. De acuerdo a los reportes, este modelo se comercializa desde aproximadamente $26,000 USD (unos 100 millones de pesos colombianos según el cambio de referencia).

Aunque no se sabe la fecha oficial de su llegada al país, de entrada, esta marca competiría con las marcas que mandan la parada aquí (BYD y Tesla).

¿Cuáles fueron las marcas más vendidas en febrero?

En febrero de 2026, el mercado de consumo ha estado liderado por marcas del sector automotriz, tecnología y moda. En Colombia, Kia, Renault y Toyota se posicionaron como las marcas de vehículos con mayores ventas, mientras que a nivel global, Tesla y BYD continuaron dominando el segmento de vehículos eléctricos.

