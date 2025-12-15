El llamado de la Procuraduría al Distrito por paro armado del ELN: ¿Qué acciones se están tomando?

En plena época de final de año, el ELN dio un sorpresivo y repudiable anuncio: un paro armado en todo el país.

A través de un panfleto, el grupo indicó que el paro armado comenzaba el domingo 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se mantendría hasta la misma hora, pero del miércoles 17 de diciembre (72 horas).

¿Hasta cuándo durará el paro armado?

Las últimas horas han sido complicadas en materia de orden público. Producto de ello son las restricciones de movilidad, asesinatos, confinamientos y un aumento de la violencia en varias regiones.

El Frente de Guerra Urbano Nacional amenazó a los habitantes de Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán; indicando que habría represalias en las estaciones, vehículos y motocicletas de la fuerza pública.

La Procuraduría ha seguido de cerca esta situación, por lo que requirió al Distrito y a la Policía de Bogotá brindar información sobre las acciones que se están tomando para garantizar la seguridad.

Procuraduría le pone la lupa

Esta información se debe centrar en los protocolos de prevención, contingencia y respuesta a las amenazas: “Asegurar una actuación coordinada de las autoridades, prevenir riesgos y garantizar el respeto de los derechos fundamentales”.

RELACIONADO Paro armado del ELN deja millonarias pérdidas por la suspensión de actividades de embarcaciones en Buenaventura

De igual forma, la Defensoría ha analizado con preocupación este anuncio. Aparte del ELN, informó que las disidencias del Bloque Amazonas de ‘Iván Mordisco’ pusieron en marcha un paro armado.

La entidad detalló que esta situación ha generado acciones violentas, amenazas, restricciones en la movilidad y afectaciones al transporte. Particularmente con el ELN, los efectos se han experimentado en Antioquia, Arauca, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Magdalena Medio, Norte de Santander, Ocaña y en la región Pacífica.

Se tienen registros de: instalación de banderas, bloqueos de buses, ataques armados, instalación de cilindros explosivos, grafitis y quema de maquinaria amarilla.