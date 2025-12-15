Vehículos en Bogotá tendrían duro golpe al bolsillo con importante alza: esto debe saber

La capital colombiana se encuentra al borde de una significativa escalada en los costos operativos para miles de conductores, una situación que podría materializarse en los próximos meses debido a la creciente y acelerada dependencia del gas natural importado.

Un reciente debate en el Concejo de Bogotá ha puesto en evidencia proyecciones alarmantes que indican un posible incremento de hasta 200.000 pesos colombianos en el gasto mensual de combustible para los vehículos que operan con Gas Natural Vehicular (GNV).

La advertencia surge de un análisis presentado ante una comisión accidental del Concejo, convocada para examinar el panorama actual y futuro del abastecimiento energético de la ciudad. Durante la sesión, en la que participaron representantes de la empresa Vanti y de TransMilenio, se confirmó que la transformación en la matriz de suministro de gas es más profunda y costosa de lo anticipado.

Históricamente, el gas natural ha sido un pilar para el transporte en la ciudad, adoptado por flotas de taxis, buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y vehículos particulares como una alternativa más limpia y, crucialmente, más económica frente a la gasolina y el diésel.

Sin embargo, este factor de economía está en riesgo de desaparecer. Las cifras expuestas señalan que, para el sector de GNV, se proyecta que cerca de la mitad del combustible consumido provenga de fuentes externas, marcando un hito en la dependencia energética.

Conductores tendrían incremento de 200.000 pesos

El concejal Rolando González, quien actuó como ponente del debate, subrayó que esta transición no es solo un cambio técnico, sino una bomba de tiempo financiera. Según los datos analizados, el valor del metro cúbico de gas para el GNV podría alcanzar la cifra de $3.281 pesos.

Este aumento proyectado representa un sobrecosto sustancial que se traduciría en hasta $200.000 adicionales que tendrían que asumir los conductores mensualmente, afectando directamente el sustento de miles de familias que dependen del transporte público individual y masivo.

Este precio se divide en tres elementos principales: suministro, transporte y distribución. El componente de suministro es el más golpeado por la dinámica de importación, pues se estima que sufrirá un alza superior al 140 %. Esta subida estratosférica es el resultado directo de la necesidad de adquirir el gas en mercados internacionales, donde los precios están sujetos a la volatilidad global y a las tasas de cambio.

A este factor se añade el encarecimiento del transporte. El gas importado debe recorrer largas distancias desde los puntos de ingreso en la región Caribe hasta los centros de consumo en el interior del país, específicamente Bogotá. Los costos logísticos y de traslado se incrementan de forma significativa, y este factor, inevitablemente, se traslada a la tarifa final que paga el usuario en la estación de servicio.