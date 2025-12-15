CANAL RCN
Economía

Vehículos en Bogotá tendrían duro golpe al bolsillo con importante alza: esto debe saber

La crisis obligaría a los bogotanos a pagar más por este servicio.

Carros en patios
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
03:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital colombiana se encuentra al borde de una significativa escalada en los costos operativos para miles de conductores, una situación que podría materializarse en los próximos meses debido a la creciente y acelerada dependencia del gas natural importado.

Un reciente debate en el Concejo de Bogotá ha puesto en evidencia proyecciones alarmantes que indican un posible incremento de hasta 200.000 pesos colombianos en el gasto mensual de combustible para los vehículos que operan con Gas Natural Vehicular (GNV).

Este es el significado de la señal de PR en carretera: muchos conductores no lo tienen claro
RELACIONADO

Este es el significado de la señal de PR en carretera: muchos conductores no lo tienen claro

La advertencia surge de un análisis presentado ante una comisión accidental del Concejo, convocada para examinar el panorama actual y futuro del abastecimiento energético de la ciudad. Durante la sesión, en la que participaron representantes de la empresa Vanti y de TransMilenio, se confirmó que la transformación en la matriz de suministro de gas es más profunda y costosa de lo anticipado.

Históricamente, el gas natural ha sido un pilar para el transporte en la ciudad, adoptado por flotas de taxis, buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y vehículos particulares como una alternativa más limpia y, crucialmente, más económica frente a la gasolina y el diésel.

Sin embargo, este factor de economía está en riesgo de desaparecer. Las cifras expuestas señalan que, para el sector de GNV, se proyecta que cerca de la mitad del combustible consumido provenga de fuentes externas, marcando un hito en la dependencia energética.

Conductores tendrían incremento de 200.000 pesos

El concejal Rolando González, quien actuó como ponente del debate, subrayó que esta transición no es solo un cambio técnico, sino una bomba de tiempo financiera. Según los datos analizados, el valor del metro cúbico de gas para el GNV podría alcanzar la cifra de $3.281 pesos.

Este aumento proyectado representa un sobrecosto sustancial que se traduciría en hasta $200.000 adicionales que tendrían que asumir los conductores mensualmente, afectando directamente el sustento de miles de familias que dependen del transporte público individual y masivo.

Este precio se divide en tres elementos principales: suministro, transporte y distribución. El componente de suministro es el más golpeado por la dinámica de importación, pues se estima que sufrirá un alza superior al 140 %. Esta subida estratosférica es el resultado directo de la necesidad de adquirir el gas en mercados internacionales, donde los precios están sujetos a la volatilidad global y a las tasas de cambio.

A este factor se añade el encarecimiento del transporte. El gas importado debe recorrer largas distancias desde los puntos de ingreso en la región Caribe hasta los centros de consumo en el interior del país, específicamente Bogotá. Los costos logísticos y de traslado se incrementan de forma significativa, y este factor, inevitablemente, se traslada a la tarifa final que paga el usuario en la estación de servicio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Esta es la ley que permite desalojar y recuperar su casa ante inquilinos que se quedan a vivir en ella

Dólar

¡Imprevisto cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 15 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Salario mínimo

Empresarios y centrales obreras mantienen posiciones distantes sobre salario mínimo 2026

Otras Noticias

Antártida

El cruce del paralelo cero: así se cumplieron los rituales del mar en el ARC Simón Bolívar

A las 3:25 de la mañana, el buque atravesó la línea invisible del Ecuador y activó una ceremonia naval.

América de Cali

Técnico de América de Cali habló sobre supuestos incumplimientos con los jugadores: esto se sabe

En las últimas horas, se conoció un rumor de prensa que revelaba supuestos incumplimientos de las directivas del América de Cali.

Shakira

Shakira se confesó: habló de las heridas que le dejó la traición de Piqué

María Corina Machado

La grave lesión que sufrió María Corina Machado en su riesgoso escape de Venezuela

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?