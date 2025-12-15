Desarticulan estructura criminal que habría recaudado $17.000 millones en extorsiones desde varias cárceles

En un amplio operativo, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon a la organización delincuencial conocida como ‘Los Bautista’, dedicada principalmente a la extorsión.

RELACIONADO Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta

Desmantelan la red criminal más grande de extorsión carcelaria

Como resultado de la operación, 33 personas fueron capturadas y otras seis, que ya se encontraban privadas de la libertad, fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

La acción judicial fue el resultado de diez meses de investigación, durante los cuales las autoridades analizaron cerca de 4,8 millones de datos, entre registros de líneas telefónicas y movimientos financieros.

De acuerdo con las actividades adelantadas, la estructura criminal coordinaba sus acciones desde centros penitenciarios como la cárcel La Picota, en Bogotá, y otras prisiones del país.

Las autoridades estiman que entre 2024 y 2025 el grupo habría obtenido cerca de 17 mil millones de pesos producto de extorsiones.

Entre los detenidos figura alias Pedro, señalado como el principal cabecilla y responsable de contactar directamente a las víctimas. También fue capturado alias Omar, un exfuncionario del Inpec que, según las autoridades, operaba desde la cárcel La Picota y coordinaba las acciones delictivas a través de un “call center” criminal.

En total, se han identificado 24 víctimas directas, aunque las investigaciones indican que el número de afectados podría superar las 500 personas.

Las autoridades explicaron que uno de los principales métodos de extorsión consistía en la creación de perfiles falsos en redes sociales, donde los delincuentes se hacían pasar por mujeres para entablar conversaciones con sus víctimas, en su mayoría hombres.

Así operaba la red criminal más grande de extorsión carcelaria

Tras ganar su confianza, trasladaban el contacto a aplicaciones de mensajería y exigían pagos a cambio de no divulgar supuestos contenidos sexuales, amenazándolos con señalarlos públicamente como agresores sexuales.

El coronel Édgar Correa, director de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, explicó que al menos seis integrantes de la red operaban desde prisión, mientras familiares y contactos externos se encargaban de recibir el dinero mediante billeteras digitales y cuentas bancarias. Posteriormente, realizaban múltiples consignaciones de bajo monto para dificultar el rastreo de los recursos.