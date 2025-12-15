CANAL RCN
Internacional

Piloto comercial advierte que estuvo a punto de chocar con aviones de despliegue estadounidense en el Caribe

El personal de JetBlue informó que los aviones militares invadieron su trayectoria de vuelo y mantuvieron apagado su transpondedor.

Foto: AFP
Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
03:50 p. m.
El personal de vuelo de un avión comercial de la aerolínea estadounidense JetBlue se llevó un gran susto, mientras cubría la ruta Curaçao - Nueva York, al encontrarse de imprevisto con uno de los aviones militares que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe Sur para evitar el tráfico de drogas hacia el norte del continente.

El incidente, de acuerdo con el personal de JetBlue, ocurrió cerca de las costas de Venezuela; lo que motivó una investigación de la aerolínea, del Gobierno Federal y, por último, del Comando Sur de los EE. UU., que junto a la Fuerza de Tarea Conjunta adelanta la investigación ‘Lanza del Sur’ en la región.

Medios estadounidenses revelaron la grabación en la que el piloto de JetBlue informa sobre lo ocurrido a la torre de control en Curaçao, mientras sobrevolaba el mar Caribe:

“Tuvimos que detener nuestro ascenso (…) casi tuvimos una colisión aquí arriba”. Pero no es todo, según indicó: “Ellos (los tripulantes de aviones militares) pasaron directamente por nuestra trayectoria de vuelo. No tienen su transpondedor encendido. Es indignante”.

¿Cuál es el balance del despliegue estadounidense en el Caribe Sur?

Desde que los Estados Unidos desplegó una flota militar en el Caribe Sur, de la que forman parte un submarino de propulsión nuclear y el portaviones más grande del mundo, se han registrado por lo menos 23 ataques contra embarcaciones y cerca de 87 muertos.

Algunos países de la región, entre ellos Colombia, y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la ONU y Human Rights Watch, han catalogado los bombardeos como ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, la administración Trump insiste en que “cada uno de esos botes es el responsable de la muerte de 25.000 estadounidenses y familias, y cuando lo miras desde este punto de vista lo que estamos haciendo es un acto de bondad”. Motivo por el que ha amenazado con iniciar “muy pronto” los ataques contra los cárteles del narcotráfico latinoamericanos en tierra.

