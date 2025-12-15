Todo se define en Ibagué: posibles alineaciones de Tolima y Junior en la gran final

Este martes 16 de diciembre, el fútbol colombiano vivirá una de sus noches más determinantes del año con la disputa del partido de vuelta de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II. En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Deportes Tolima recibirá a Junior de Barranquilla con la difícil, pero no imposible, misión de revertir el contundente 3-0 sufrido en el encuentro de ida disputado en el Metropolitano Roberto Meléndez.

El contexto no podría ser más exigente para el conjunto pijao. Tolima está obligado a ganar por una amplia diferencia si quiere forzar, al menos, una definición adicional, mientras que Junior llega con la tranquilidad que otorga una ventaja sólida, aunque consciente de que los 90 minutos en Ibagué suelen ser intensos y hostiles para cualquier visitante. La final, por tanto, promete emociones desde el primer minuto.

Tolima, al ataque desde el primer minuto en Ibagué

Consciente de la urgencia, Lucas González, entrenador del Deportes Tolima, apostaría por un planteamiento claramente ofensivo. El objetivo es claro: golpear rápido, encender a la afición y trasladar la presión al rival. El técnico bogotano sabe que el tiempo juega en contra y que un gol tempranero puede cambiar por completo el desarrollo del partido.

Tolima formaría con Neto en el arco; una línea defensiva compuesta por Hurtado, Torres, Angulo y Hernández; en la mitad del campo aparecerían Nieto y Rovira como ejes, con mayor libertad para J. González, Pérez y M. González en funciones creativas; mientras que Parra sería la principal referencia ofensiva. La idea es poblar el campo rival, presionar alto y asumir riesgos, incluso dejando espacios que podrían ser peligrosos.

Junior, con la ventaja y la experiencia a su favor

Por el lado del Junior, Alfredo Arias apostaría por la inteligencia táctica y la jerarquía de un plantel acostumbrado a este tipo de escenarios. Sin renunciar al ataque, el equipo barranquillero buscará manejar los tiempos del partido, enfriar los momentos de presión y aprovechar cualquier desajuste del rival.

La posible alineación rojiblanca tendría a Silveira bajo los tres palos; Guerrero, Monzón, Jermein Peña y Suárez en defensa; Didier Moreno, Rivas y Castrillón en el mediocampo; con Enamorado y Chará como generadores de juego detrás de Paiva. Junior intentará ser compacto, efectivo y letal cuando tenga espacios, sabiendo que un gol como visitante podría sentenciar definitivamente la serie.

Con un estadio lleno, dos estilos opuestos y un título en juego, la final de la Liga BetPlay 2025-II promete una noche vibrante. Tolima buscará la hazaña; Junior, confirmar su favoritismo. El desenlace está por escribirse en Ibagué.