Joven confesó haber asesinado y dejado el cuerpo de su pareja en un baño en Soacha

Un nuevo caso de violencia contra una mujer quedó al descubierto en Soacha durante la madrugada del domingo 14 de diciembre.

RELACIONADO Niña de 3 años reportada como desparecida fue hallada muerta dentro de una bolsa a metros de su casa en La Guajira

La reacción de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de un joven señalado de asesinar a su compañera sentimental y dejar su cuerpo sin vida en el baño de una vivienda.

El hecho es investigado como feminicidio y ya fue puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.

Policías hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en un baño en Soacha

Según la información oficial entregada por la Policía Nacional, la central de radio recibió un reporte en horas de la madrugada alertando sobre una riña al interior de un conjunto residencial.

Ante la gravedad del aviso, uniformados de la zona de atención de la Estación de Policía León XIII se desplazaron de manera inmediata al lugar de los hechos.

Al llegar al inmueble señalado, los policías fueron atendidos por un hombre de 19 años, quien abrió la puerta del apartamento.

RELACIONADO Joven señalado del crimen de una niña en La Guajira habría sido linchado y asesinado en una zona boscosa

En presencia de los uniformados, el sujeto reconoció que había ocasionado heridas a su compañera sentimental, lo que llevó a los policías a ingresar de inmediato a la vivienda para verificar la situación.

Durante la inspección del lugar, los uniformados encontraron en el baño el cuerpo de una mujer sin signos vitales.

Capturan a joven que confesó el feminicidio de su pareja en Soacha

El hallazgo confirmó la gravedad de lo ocurrido y dio paso a la captura inmediata del joven, quien fue detenido en flagrancia por el delito de feminicidio.

Tras su aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el respectivo proceso de judicialización, mientras se adelantan las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias del crimen.

La Policía Nacional lamentó profundamente el fallecimiento de la mujer, rechazó de manera contundente este hecho y aseguró que acompaña a la familia de la víctima en este momento.

Asimismo, reiteró su compromiso institucional con la protección de la vida y la integridad de las mujeres.